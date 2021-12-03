Merkez Bankası'ndan dövize bir müdahale daha

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün yaptığı açıklama ile bir kez daha "doğrudan döviz müdahalesinde bulunulduğunu" duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada, “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” ifadesine yer verildi.

TCMB bu bağlamda bugün yeniden dolar satışı yaparak döviz kurlarına müdahale etti.

Bugün gün içerisinde 13,88 seviyelerinde olan dolar/TL kuru, müdahalenin ardından 13,40’a kadar geriledi. Ancak bu gerileme uzun sürmedi. Kısa süre sonra yeniden artarak 13,60 seviyesinin üzerine çıktı.

TCMB 1 Aralık'ta da vadeli ve spot piyasada dolar satmak suretiyle kurlara 2014 yılından bu yana ilk kez doğrudan müdahalede bulunmuştu. İki gün önceki müdahale nedeniyle gün içerisinde 13,95'i gören dolar/TL kuru, 12,50'nin altına inmişti. Ancak bu da uzun sürmemiş ve kur yeniden hızla tırmanışa geçmişti.

DW/TY,SSB

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