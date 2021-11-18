Merkez Bankası’ndan 100 baz puan faiz indirimi

Türkiye'de enflasyon yüzde 20'ye yaklaşırken ve Türk Lirası'nda yaşanan tarihi değer kaybı devam ederken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para politikasında gevşemeye devam etti.

TCMB politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 16'dan yüzde 15'e indirdi. Karar sonrası Türk Lirasındaki değer kaybı devam ederek, dolar/TL'nin 10,97 seviyelerine çıkmasıyla yeni tarihi zirveye ulaşıldı.

Merkez Bankası'nın TSİ 14.00'te yapması beklenen açıklama alışılmadık bir şekilde birkaç dakika gecikti. Açıklamada "Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirerek politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 15 olarak belirlenmesine karar vermiştir" denildi.

Açıklama şöyle devam etti: "Kurul, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini sürdürmesini beklemektedir. Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir."

Erdoğan'dan faiz açıklaması

Piyasalarda TCMB'nin 18 Kasım'daki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde indirime gideceği beklentisiyle Türk Lirasındaki değer kaybı son günlerde hızlanmıştı. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ben bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim" açıklamasından sonra ise piyasalarda Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapmasına dair beklentiler daha da güçlenmiş, değer kaybı hızlanmıştı.

TCMB, Türkiye enflasyonun yüzde 20 seviyelerine yaklaştığı bir dönemden geçerken son iki ayda 300 baz puan faiz indirimi yaptı.

DW / SSB, JD

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