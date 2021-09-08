Merkez Bankası’ndan çekirdek enflasyona vurgu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada Merkez Bankası’nın odağını çekirdek enflasyon göstergelerine çevirdiğini kaydetti.

"Küresel merkez bankacılığında, para politikası duruşu belirlenirken, para politikasının etkisi dışında olan kısa vadeli arızi unsurlardan arındırılmış çekirdek enflasyon göstergeleri esas alınır. Özellikle salgının getirdiği olağanüstü koşullar, az önce bahsettiğim sebeplerden ötürü, enflasyonun kısa vadeli oynaklıklardan arındırılmış ana eğilimini ölçmeye yarayan çekirdek enflasyon göstergelerinin önemini artırmakta" şeklinde konuşan Kavcıoğlu diğer merkez bankalarında olduğu gibi kendilerinin de salgının getirdiği arz ve talep şokları neticesinde ortaya çıkan fiyat hareketlerinin geçiciliğine dair analizlerinin bulunduğunu aktararak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve bunların orta vadeli enflasyon hedefimizle uyumlu seyretmesine ilişkin analizler yanında, önümüzdeki dönemde arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına biraz daha fazla ağırlık verilecektir."

Son çeyrekte enflasyonda düşüş beklentisi

Konuşmasında enflasyon görünümüne de değinen Kavcıoğlu, Ağustos ayında yıllık enflasyonun yüzde 19,25 olarak gerçekleştiğini söyledi. Ağustos ayında çekirdek enflasyon ise yüzde 16,76 olarak kaydedilmişti.

Kavcıoğlu konuşmasına şöyle devam etti: "Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz. Gıda dışı enflasyonun yılın geri kalanında da manşet enflasyonun altında kalmaya devam etmesini bekliyoruz."

Kavcıoğlu'nun açıklamaları sonrasında Dolar/TL artarak 8,48 seviyelerine yükseldi.

Kavcıoğlu son dönemdeki gıda fiyatlarında, olumsuz hava koşulları, kuraklık, bazı ülkelerde gıda ihracatına yönelik özel kısıtlamalar ve stok artışına bağlı olarak küresel bir artış gözlemlendiğini belirtti.

PPK 23 Eylül'de

Ağustos ayında yıllık enflasyonun son 28 ayın zirvesine çıkarak yüzde 19,25'e yükselmesiyle enflasyon politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olan yüzde 19'ın üzerine çıkmıştı.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) 23 Eylül tarihinde toplanacak.

DW/SSB, EC

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