 Merkez Bankası′ndaki yedek akçeyi bütçeye aktarma hazırlığı | EKONOMİ | DW | 27.06.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

EKONOMİ

Merkez Bankası'ndaki yedek akçeyi bütçeye aktarma hazırlığı

Türkiye'de Merkez Bankası'na ait yedek akçenin bütçeye aktarılması için yasal hazırlık olduğu belirtiliyor. Reuters yıllık geliri 1 milyon TL'yi aşanlara yüzde 50'yi bulan vergi seçeneğinin de gündemde olduğunu duyurdu.

Türkei, Symbolfoto: Währung Türkische Lira (Getty Images/C. Mc Grath)

Önerdiğimiz linkler

Hükümetin ikinci kez Merkez Bankası kaynaklarına yönelmesi, ekonomi bürokrasisine müdahalenin son örneği olarak görülüyor. Ancak bütçe açığı kaygısı ile atılan bu adım, enflasyon ve kurda ters tepebilir. (16.05.2019)

DW Türkçe Ekonomi Uzmanı Uğur Gürses’e göre, Ankara’nın arka kapı yöntemleriyle döviz kuruna müdahalesi, rezerv kaybı ile rezervler üzerinde kuşku bulutu yaratmaktan başka bir işe yaramadı. (12.05.2019)

Reuters haber ajansı Türkiye'de hükümetin, Merkez Bankası'nın 46 milyar TL değerindeki yedek akçesinin bütçeye aktarılması için bir yasal düzenlemeyi gündeme getirmeye hazırlandığını duyurdu.

Reuters'a konuşan bir Maliye yetkilisi ve üç farklı kaynak, yılın ilk beş ayında yüzde 225 artış gösteren bütçe açığını kapatmak için bu planın hazırlandığını belirtti. 

Reuters'ın haberine göre Maliye Bakanlığı'nın teklifinin önümüzdeki haftalarda Meclis'e gelerek, yasalaşması bekleniyor.

Reuters Mayıs ayında yayınladığı haberinde Hazine'nin bu yönde bir hamle yapabileceğini duyurmuştu. Ancak bu plan, Merkez Bankası'nın krizler karşısında güçsüzleştireceği endişesiyle rafa kaldırılmıştı.

Merkez Bankası'nın yedek akçesi, sıradışı durumlara karşı kardan ayrılan para ile oluşturuluyor. Türk basınında çıkan haberlerde karın yüzde 20'sinden ayrılan yedek akçenin yeni düzenleme ile yüzde 6'ya düşürüleceği belirtiliyor.

Kaynak arayışı içerisinde olan hükümetin vergi önlemleri hazırlığı içerisinde olduğu da belirtiliyor. Reuters bu önlemler arasında yıllık geliri 1 milyon TL'yi aşanlara yaklaşık yüzde 50'yi bulan bantta yeni bir gelir vergisinin koyulmasının yer aldığı bilgisi Reuters'ın haberinde yer alıyor.  

Ekonomistler yedek akçe hamlesine nasıl bakıyor?

Yedek akçenin bütçeye aktarılacağı iddiasına ekonomistlerden tepki geldi. Uğur Gürses, sosyal medyada paylaştığı mesajında, iktidarın İstanbul seçimleri sonrası "maceracı yollara kayabileceği" uyarısında bulundu.

Ekonomist Mahfi Eğilmez ise yedek akçeyi aktarmanın para basmaktan farklı olmadığına dikkat çekti.

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ise planın piyasalara kötü sinyal vereceğini belirtti.

DW, RTRD, GA,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Soğanın fiyatı neden artıyor?  

Bayram sofrası yüzde 37 daha pahalı oldu  

Benzer içerik

Türkische Zentralbank

Reuters: Merkez Bankası'nın yedek akçeleri bütçeye aktarılacak 13.05.2019

Reuters'ın haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere ayrılan Merkez Bankası’nın 40 milyar liralık yedek akçesinin bütçeye aktarılması için yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.

Türkische Zentralbank

Merkez Bankası politika faizini yüzde 24'te tuttu 12.06.2019

Merkez Bankası politika faizini yüzde 24'te sabit tuttu. Karara ilişkin yapılan açıklamada iç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkilerinin enflasyondaki düşüşü desteklediği belirtildi.

Türkei, Symbolfoto: Währung Türkische Lira

Türkiye'de bütçe açık verdi, işsizlik oranı arttı 17.06.2019

Geçen yıl Mayıs ayında fazla veren bütçe bu yıl 12,1 milyar TL açık verdi. Mart ayı işsizlik oranı yüzde 14,1'e tırmanırken Merkez Bankası ise "arka kapıdan faiz indirimi" olarak yorumlanan bir hamlede bulundu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Ertelenen zamlar seçim sonrası başladı

İstanbul seçimini takip eden ilk iki günde üç ürüne zam geldi. Motorinin pompa fiyatına 22 kuruş, çaya yüzde 15, şekere de yüzde 16 zam geldi. Üreticiler söz konusu artışın ertelenen zamlar olduğuna dikkat çekti.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

50. yaşını kutlayan tenis efsanesi Steffi Graf'ın zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  