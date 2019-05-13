Merkez Bankası'ndaki yedek akçeyi bütçeye aktarma hazırlığı

Reuters haber ajansı Türkiye'de hükümetin, Merkez Bankası'nın 46 milyar TL değerindeki yedek akçesinin bütçeye aktarılması için bir yasal düzenlemeyi gündeme getirmeye hazırlandığını duyurdu.

Reuters'a konuşan bir Maliye yetkilisi ve üç farklı kaynak, yılın ilk beş ayında yüzde 225 artış gösteren bütçe açığını kapatmak için bu planın hazırlandığını belirtti.

Reuters'ın haberine göre Maliye Bakanlığı'nın teklifinin önümüzdeki haftalarda Meclis'e gelerek, yasalaşması bekleniyor.

Reuters Mayıs ayında yayınladığı haberinde Hazine'nin bu yönde bir hamle yapabileceğini duyurmuştu. Ancak bu plan, Merkez Bankası'nın krizler karşısında güçsüzleştireceği endişesiyle rafa kaldırılmıştı.

Merkez Bankası'nın yedek akçesi, sıradışı durumlara karşı kardan ayrılan para ile oluşturuluyor. Türk basınında çıkan haberlerde karın yüzde 20'sinden ayrılan yedek akçenin yeni düzenleme ile yüzde 6'ya düşürüleceği belirtiliyor.

Kaynak arayışı içerisinde olan hükümetin vergi önlemleri hazırlığı içerisinde olduğu da belirtiliyor. Reuters bu önlemler arasında yıllık geliri 1 milyon TL'yi aşanlara yaklaşık yüzde 50'yi bulan bantta yeni bir gelir vergisinin koyulmasının yer aldığı bilgisi Reuters'ın haberinde yer alıyor.

Ekonomistler yedek akçe hamlesine nasıl bakıyor?

Yedek akçenin bütçeye aktarılacağı iddiasına ekonomistlerden tepki geldi. Uğur Gürses, sosyal medyada paylaştığı mesajında, iktidarın İstanbul seçimleri sonrası "maceracı yollara kayabileceği" uyarısında bulundu.

Ekonomist Mahfi Eğilmez ise yedek akçeyi aktarmanın para basmaktan farklı olmadığına dikkat çekti.

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ise planın piyasalara kötü sinyal vereceğini belirtti.

DW, RTRD, GA,ÖA

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