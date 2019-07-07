 Merkez Bankası′na müdahale sonrası TL′de değer kaybı | EKONOMİ | DW | 08.07.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

EKONOMİ

Merkez Bankası'na müdahale sonrası TL'de değer kaybı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı'nı görevden almasının ardından Türk Lirası haftaya yaklaşık yüzde 2'lik değer kaybıyla başladı.

Türkei Wirtschaft Türkische Lira (Getty Images/C. McGrath)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı görevden almasının ardından Türk Lirası, Dolar ve Euro karşısında haftaya düşüşle başladı.

TL'deki değer kaybı yüzde 2 civarında oldu. Şu an Dolar/TL kuru 5,73, Euro/TL kuru ise 6,43 seviyesinde seyrediyor.

Societe Generale'in gelişmekte olan piyasalar strateji direktörü Phoenix Kalen, Çetinkaya'nın görevden alınmasının, "Erdoğan'ın para politikasına dikta etme ısrarının" göstergesi olduğunu belirtti. Reuters'ın haberine göre Kalen, "Daha genel olarak bakıldığında ise ekonomi politikalarındaki sıkı cumhurbaşkanlığı kontrolüne işaret ediyor" diye ekledi.

Erdoğan'ın bu hamlesinin ciddi faiz kesintilerine, bunun da finansal piyasa istikrarının ve Türk varlıklarına olan talebin olumsuz etkilenmesine neden olabileceğini ifade etti.

Erdoğan'ın Uysal'ı seçme nedeni

Reuters'a konuşan ekonomist ve bankacılar, Çetinkaya'nın yerine atanan yardımcısı Murat Uysal'ın faiz oranları konusundaki görüşlerinin Erdoğan'ın görüşlerine yakın olduğunu söyledi.

Faizlerde ciddi bir kesintiye gidilmesi beklentisinde olan üst düzey bir bankacı, "Uysal'ın Çetinkaya'ya göre faiz kesintisine daha sıcak baktığını biliyoruz. Atanmasının nedeni de bu" dedi.

Yine adının açıklanmaması kaydıyla ajansa konuşan üst düzey bir Türk yetkili ise Uysal'ın para ve döviz piyasalarındaki deneyimine dikkat çekerek "Piyasaların nabzını nasıl okuyacağını iyi bilir. Merkez bankacılık ve bankacılık mekanizmalarını da" dedi.

Ancak bazı isimler Uysal'ın para politikasında görece deneyimsiz olduğunu belirtti. "Tam bir ekonomist değil. Daha ziyade bankacı" diyen bir Türk ekonomist, Uysal'ın para politikası konusundaki bilgisini Merkez Bankası başkan yardımcısı iken "görev başında" edindiği kanaatinde olduğunu sözlerine ekledi.

 

DW,rtr/CÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Erdoğan Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'yı görevden aldı

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya görevden alındı. Reuters'a konuşan bir hükümet yetkilisine göre bu karar bankanın geçen ay faizleri sabit tutmasıyla "Erdoğan ve Çetinkaya arasındaki sorunun" derinleşmesi üzerine alındı. (06.07.2019)  

Merkez Bankası'ndaki yedek akçeyi bütçeye aktarma hazırlığı

Türkiye'de Merkez Bankası'na ait yedek akçenin bütçeye aktarılması için yasal hazırlık olduğu belirtiliyor. Reuters yıllık geliri 1 milyon TL'yi aşanlara yüzde 50'yi bulan vergi seçeneğinin de gündemde olduğunu duyurdu. (27.06.2019)  

Merkez Bankası politika faizini yüzde 24'te tuttu

Merkez Bankası politika faizini yüzde 24'te sabit tuttu. Karara ilişkin yapılan açıklamada iç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkilerinin enflasyondaki düşüşü desteklediği belirtildi. (12.06.2019)  

Benzer içerik

Türkei Recep Tayyip Erdogan

Erdoğan faiz indiriminde ısrarcı 07.07.2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCMB Başkanı Çetinkaya'yı, son iki Para Politikası Kurulu toplantısında faizleri sabit tuttuğu ve 25 Temmuz’daki toplantıda da faiz indirimine yanaşmayacağı için görevden aldığı öne sürülüyor.

Türkische Zentralbank

TL’de değer kaybına Merkez Bankası hamlesi 09.05.2019

TL, Dolar karşısında son 8 ayın en düşük seviyesini görürken, Merkez Bankası TL’ye destek amacıyla repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini duyurdu. TCMB toplam rezervleri ise bir haftada 665 milyon dolar azaldı.

Türkische Zentralbank

Merkez Bankası'ndan döviz likiditesini azaltma adımı 27.05.2019

Merkez Bankası (TCMB) yabancı para mevduat ve katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılıkları attırdığını duyurdu. TCMB bu adımla piyasadaki döviz likiditesini azaltacağını açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Präsidentenpalast in Ankara (picture-alliance/dpa)

Cumhurbaşkanlığı Raporu: Dernek ve vakıflara 800 milyon aktı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın hazırladığı rapora göre devletin kasasından vakıf ve derneklere yapılan cari transfer 818 milyon lira. Bu dernek ve vakıfların hangileri olduğuna dair bilgiyse yok.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

50. yaşını kutlayan tenis efsanesi Steffi Graf'ın zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  