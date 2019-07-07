Merkez Bankası'na müdahale sonrası TL'de değer kaybı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı görevden almasının ardından Türk Lirası, Dolar ve Euro karşısında haftaya düşüşle başladı.

TL'deki değer kaybı yüzde 2 civarında oldu. Şu an Dolar/TL kuru 5,73, Euro/TL kuru ise 6,43 seviyesinde seyrediyor.

Societe Generale'in gelişmekte olan piyasalar strateji direktörü Phoenix Kalen, Çetinkaya'nın görevden alınmasının, "Erdoğan'ın para politikasına dikta etme ısrarının" göstergesi olduğunu belirtti. Reuters'ın haberine göre Kalen, "Daha genel olarak bakıldığında ise ekonomi politikalarındaki sıkı cumhurbaşkanlığı kontrolüne işaret ediyor" diye ekledi.

Erdoğan'ın bu hamlesinin ciddi faiz kesintilerine, bunun da finansal piyasa istikrarının ve Türk varlıklarına olan talebin olumsuz etkilenmesine neden olabileceğini ifade etti.

Erdoğan'ın Uysal'ı seçme nedeni

Reuters'a konuşan ekonomist ve bankacılar, Çetinkaya'nın yerine atanan yardımcısı Murat Uysal'ın faiz oranları konusundaki görüşlerinin Erdoğan'ın görüşlerine yakın olduğunu söyledi.

Faizlerde ciddi bir kesintiye gidilmesi beklentisinde olan üst düzey bir bankacı, "Uysal'ın Çetinkaya'ya göre faiz kesintisine daha sıcak baktığını biliyoruz. Atanmasının nedeni de bu" dedi.

Yine adının açıklanmaması kaydıyla ajansa konuşan üst düzey bir Türk yetkili ise Uysal'ın para ve döviz piyasalarındaki deneyimine dikkat çekerek "Piyasaların nabzını nasıl okuyacağını iyi bilir. Merkez bankacılık ve bankacılık mekanizmalarını da" dedi.

Ancak bazı isimler Uysal'ın para politikasında görece deneyimsiz olduğunu belirtti. "Tam bir ekonomist değil. Daha ziyade bankacı" diyen bir Türk ekonomist, Uysal'ın para politikası konusundaki bilgisini Merkez Bankası başkan yardımcısı iken "görev başında" edindiği kanaatinde olduğunu sözlerine ekledi.

DW,rtr/CÖ,ET

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