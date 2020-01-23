Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 8,2

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal yılın ilk enflasyon raporunu sundu. Uysal enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi. TCMB'nin 2021 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yuüzde 5,4 olarak açıklandı. Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korundu.

Uysal "Enflasyonu düşürmeye odaklı, sıkı bir politika duruşu ve güçlü bir politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağı öngörülmektedir" dedi ve "Parasal duruş, ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir" ifadelerini kullandı.

Uysal enflasyonun 2019 yılını yüzde 11,8 oranında Ekim Enflasyon Raporu’nda öngörülen seviyenin altında tamamladığını söyledi.

Öte yandan Suriye'nin İdlib vilayetinden Türkiye'ye yönelik artan göç baskısı ve koronavirüsün piyasalarda yarattığı tedirginlik Türk Lirası üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Dolar/TL 5,98 seviyesinde işlem görüyor.

Uysal Enflasyon Raporu sunumunda da bu duruma işaret ederek "Son dönemde öne çıkan jeopolitik gelişmeler Türk lirasının seyri üzerinde yukarı yönlü risk oluştururken, küresel büyüme görünümü, jeopolitik gelişmeler ve Çin'deki salgın hastalığa ilişkin haber akışına bağlı olarak ham petrol fiyatları üzerinde her iki yönde de riskler bulunmaktadır" dedi.

DW / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe