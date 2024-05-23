Merkez Bankası yüzde 50 olan politika faizini sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yüzde 50 olan politika faizini sabit tuttu. Merkez Bankası'nın 2023 genel seçimlerden sonragöreve gelen yeni yönetimi son bir yılda 4 bin 150 puanlık faiz artışı yapmış oldu.

TCMB PPK, Mayıs ayı politika faizini belirlemek üzere bugün toplandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığındaki toplantıda, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 50'de sabit tutma kararı alındı.

Son 1 yılda 4 bin 150 baz puanlık faiz artışı yapıldı

Merkez Bankası Haziran'da 650, Temmuz'da 250, Ağustos'ta 750, Eylül'de 500, Ekim ve Kasım aylarında da 500'er, Aralık ve Ocak aylarında 250'şer olmak üzere son 8 toplantıda toplam 3 bin 650 baz puan faiz artırmıştı.

Şubat ayındaki yılın ikinci faiz kararında faizin sabit tutulması ile toplam 3 bin 650 baz puan faiz artış serisi devam etti. Mart ayında faiz 500 baz puan arttırılarak politika faizi yüzde 50'ye çıkarıldı. Nisan ve Mayıs ayında ise politika faizi sabit tutuldu.

Merkez Bankası, son bir yılda 4 bin 150 baz puanlık faiz artışı yaptı.

ANKA / HS,ET

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