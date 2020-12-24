 Merkez Bankası repo ihale faizini 200 baz puan artırdı | EKONOMİ | DW | 24.12.2020

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EKONOMİ

Merkez Bankası repo ihale faizini 200 baz puan artırdı

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltti.

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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltilmesine karar verdi. Kurulun kararı Merkez Bankası'nın internet sitesinde yayınlandı. Açıklamada "Küresel ekonomiye dair veriler üçüncü çeyrekte başlayan kısmi toparlanmanın devam ettiğine işaret etmektedir. Ancak, aşıya dair olumlu gelişmelere karşın, son dönemde artış gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler devam etmektedir" denildi.

"Milli gelir verileri ve son çeyreğe ilişkin göstergeler iktisadi faaliyette güçlü bir seyre işaret etmektedir" denilen açıklamada artan vaka sayıları nedeniyle getirilen kısıtlamaların başta hizmet sektörü olmak üzere iktisadi faaliyetin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlik oluşturduğu belirtildi. Yüksek kredi büyümesi nedeniyle iç talep cari işlemler açığının arttığı kaydedildi.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal

Enflasyonun olumsuz etkileri

"İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir" diyen Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, dezenflasyon sürecinin yeniden tesisi için "güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına" karar verdiğini de vurguladı.

Kuruldan yapılan açıklamada "Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

Kurul açıklamasında ayrıca "Düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesisinin, ülke risk primlerinin düşmesi, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla, makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

DW/EC,ETO

©Deutsche Welle Türkçe

 

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