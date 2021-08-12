Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yüzde 19 olan politika faizini sabit tutma kararı aldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun bugünkü toplantısında aldığı kararla yüzde 19 olan politika faizini sabit tuttu.
Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen beşinci toplantıda da faiz değiştirilmemiş oldu.
Merkez Bankası, "1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı sabit tutuldu" dedi.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "İklim koşulları kaynaklı arz yönlü etkilerin açılma etkileriyle birleşmesiyle temmuzda gıda fiyatlarında gözlenen artış enflasyondaki yükselişte belirleyici oldu" ifadesi kullanıldı. "Cari işlemler dengesinde görülen iyileşme eğilimi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir" denildi.
Açıklamada, başlıca tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim koşullarının küresel gıda fiyatları üzerine olumsuz yansımalarının görüldüğü belirtilerek, "Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir" ifadesine yer verildi.
DW/ AI, JD
© Deutsche Welle Türkçe
Temmuzda enflasyon yüzde 18,95'e çıktı ve politika faizi olan yüzde 19'a dayandı. Erdoğan tarafından faiz indirimi için göreve getirilen TCMB Başkanı Kavcıoğlu, önümüzdeki aylarda faizi artırmak zorunda kalabilir.
Erdoğan'ın bir kez daha MB'ye faiz indirimi için mesaj göndermesi sonrası dolar yine yükseldi. Faiz indirimi durumunda ekonomik krizin derinleşeceği uyarısında bulunan ekonomist Yalçın Karatepe, DW Türkçe için yazdı.