Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Faiz indirimi ısrarı: Mesaj alınmış mıdır?

Erdoğan'ın bir kez daha MB'ye faiz indirimi için mesaj göndermesi sonrası dolar yine yükseldi. Faiz indirimi durumunda ekonomik krizin derinleşeceği uyarısında bulunan ekonomist Yalçın Karatepe, DW Türkçe için yazdı.