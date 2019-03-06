 Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi | TÜRKİYE | DW | 25.04.2019

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TÜRKİYE

Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

Merkez Bankası politika faizi oranını yüzde 24'te sabit tuttu. Karara ilişkin yapılan açıklamada, fiyat istikrarına yönelik risklerin devam ettiği vurgulandı.

Türkische Zentralbank (Imago/Zuma Press)

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Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklama son dönemde açıklanan verilerin ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini gösterdiği vurgulandı. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesini beklediğini duyuran Merkez Bankası açıklamasında "Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir" ifadesine yer verdi.

İç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlendiğini belirten Merkez Bankası, "Gıda fiyatları ve ithal girdi maliyetlerindeki artışlar ile enflasyon beklentilerindeki yüksek seyir fiyat istikrarına yönelik risklerin devam ettiğini göstermektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir" dedi.

Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceği vurgulandı. Açıklamada, "enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek, parasal duruş enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirlenecektir" denildi.

Merkez Bankası'nın kararı sonrası Türk Lirası, Dolar ve Euro karşısında değer kaybetti. Perşembe günü öğleden sonra itibariyla Dolar, 5.95 Türk Lirası, Euro ise 6.63 Türk Lirası'ndan işlem görüyor. 

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DHA/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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