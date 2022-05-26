  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
NATO-Türkiye krizi
Türkiye Ekonomisi
Merkez Bankası beklendiği gibi politika faizini sabit tuttu
Merkez Bankası beklendiği gibi politika faizini sabit tuttuFotoğraf: Getty Images/AFP/A. Altan
EkonomiTürkiye

Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit bıraktı

2 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini tahminler doğrultusunda yüzde 14'te sabit tuttu.

https://www.dw.com/tr/merkez-bankas%C4%B1-faizi-y%C3%BCzde-14te-sabit-b%C4%B1rakt%C4%B1/a-61941298

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu politika faizinin yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılan Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasındaki açıklamada, "Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmektedir" denildi.

"Sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve güçlendirilerek sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını" öngören Kurul'un politika faizinin sabit tutulmasına karar verdiği belirtildi.

Karara ilişkin açıklamada, "Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB'nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite politika adımları devreye alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

TCMB'nin, "fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya" devam edeceği de vurgulandı.

TCMB 2022'de faize dokunmadı

Merkez Bankası, geçen yıl eylül ayında başladığı faiz indirim sürecini dört toplantı üst üste sürdürmüş ve bir hafta vadeli gösterge repo faiz oranını yüzde 19'dan yüzde 14 seviyesine kadar indirmişti. Merkez Bankası; 2022'nin Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında ise politika faizinde indirme ya da artırma yapmadı.

Son dönemdeki faiz kararları

2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17'lerde sabit tutulmuş, mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19'a çıkarılmıştı. Geçen yıl Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmamış ve faizler yüzde 19'da sabit tutulmuştu.

Eylül ayında ise faizler yüzde 19'dan yüzde 18'e çekilmiş, sonraki aylarda da faiz indirimi sürmüştü. Son olarak Aralık ayında da faizlerin 100 baz puan indirilmesiyle birlikte faizler yüzde 14'e düşürülmüştü.

DW, ANKA / JD, ET

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

TCMB faiz kararı öncesi kur yükseliyor

TCMB faiz kararı öncesi kur yükseliyor

Türk lirasının ABD doları ve euro karşısında değer kaybı devam ediyor. Dolar/TL kuru Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde 16,35'i aştı, euro/TL de 17,46’yı gördü.
Ekonomi
23 saat önce
Amerikan Merkez Bankası

Fed politika faizini 50 baz puan artırdı

Fed politika faizini 50 baz puan artırdı

Amerikan Merkez Bankası (Fed), ülkede artan enflasyonla mücadele için 22 yıl sonra ilk kez politika faizini 50 baz puan artırdı.
Ekonomi
4 Mayıs 2022
"Yeni ekonomi modeli" ihracatta da beklentiyi karşılamadı

"Yeni ekonomi modeli" dış ticarete de yaramadı

"Yeni ekonomi modeli" dış ticarete de yaramadı

Erdoğan'ın "düşük faiz-yüksek kur" söylemi ihracatta umulan artışı sağlamazken, ithalatta ise hızlı yükselişin önünü açtı. Uzmanlara göre bu ekonomi modeli yalnızca enflasyonu değil, dış ticaret dengesini de bozuyor.
Ekonomi
22 Nisan 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Anayasa Mahkemesi, Nihat Kazanhan'ı öldüren polise verilen cezayı az buldu

AYM, Nihat Kazanhan'ı öldüren polise verilen cezayı az buldu

Hukuk ve Adalet
37 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Ankara'daki Sayıştay binası

Muhterem İnce, Sayıştay üzerinden AYM üyeliğine mi atanacak?

Muhterem İnce, Sayıştay üzerinden AYM üyeliğine mi atanacak?

Politika
3 saat önce

HRW: Koruma altındaki kadınlar da tehlikede

HRW: Koruma altındaki kadınlar da tehlikede

Toplum
6 saat önce
Syrien Türkische Militärfahrzeuge

Ankara'nın Suriye'ye operasyon planının arkasında ne var?

Ankara'nın Suriye'ye operasyon planının arkasında ne var?

Politika
19 saat önce

Alican Razı dosyasında adalet arayışı

Alican Razı dosyasında adalet arayışı

Politika
22 saat önce
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton

Turken yöneticilerinden ABD'li siyasetçilere bağış

Turken yöneticilerinden ABD'li siyasetçilere bağış

Politika
24 saat önce
external

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 3. ayı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 3. ayı

Politika
25 Mayıs 2022
02:37 dak.
Ana sayfaya dön