Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

TCMB piyasa beklentilerine paralel olarak faizlerde değişikliğe gitmedi, faizi yüzde 50'de sabit bıraktı. Karar metnindeki değişikler "indirim sinyali" olarak değerlendirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)Para Politikası Kurulu (PPK) Kasım ayı toplantısında faizlerde değişikliğe gitmedi. Banka piyasa beklentileri doğrultusunda gösterge faiz oranını yüzde 50 seviyesinde korudu. Böylece politika faizi üst üste sekizinci ayda da değişmedi.

Ekonomistler yılın 11'inci PPK toplantısı sonrası yayınlanan karar metninin en erken Aralık ayında veya 2025'in ilk toplantısında bir faiz indirimine işaret ettiği değerlendirmesinde bulunuyor.

Metinde önceki aydan farklı olarak enflasyon gelişmelerine dair daha ılımlı ifadeler kullanıldı:

"Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenmiştir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir."

Bir önceki PPK metninde bu bölüm şu şekildeydi:

"Eylül ayında enflasyonun ana eğilimi bir miktar yükselmiştir. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir."

Bu ayki toplantıyla PPK metnine faiz oranlarının "gerekli sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceği" vurgusu da girdi.

Enflasyonda "kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun süreceği" tekrar edilirken "Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir" denildi.

Karar öncesi 34,5488 seviyesinden işlem göre dolar/TL, TCMB açıklamasının ardından TSİ 14:10'da 34,5250 ile yatay seyrini sürdürüyordu. Borsa ise PPK metnindeki ifadelerin "güvercin" olarak algılanmasıyla yukarı yönlü hareketlendi. Bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 3'ü aştı. BIST 100'de 92 hisse yukarı yönlü seyretti.

İş Bankası Genel Müdürü: İndirim nefes aldırır

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da faiz kararı açıklanmadan önce basına verdiği demeçte, Aralık ayında yapılacak 250 baz puanlık bir faiz indiriminin "ekonomiye nefes aldıracağı" değerlendirmesinde bulundu.

TCMB Başkanı Fatih Karahan 8 Kasım'da yaptığı yılın son enflasyon raporu sunumunda hizmet enflasyonunda yavaşlamanın beklentilerin gerisinde kaldığını söylemiş, Banka'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44 olarak yukarı yönlü güncellediklerini bildirmişti. Daha önce beklenti 38 seviyesiydi. Merkez Bankası 2025 sonunda enflasyonun yüzde 21, 2026 yıl sonunda ise yüzde 12 olacağını öngörüyor. TCMB'nin Kasım'daki revizyon öncesi 2026 enflasyon beklentisi tek haneliydi.

DW / MUK,JD

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