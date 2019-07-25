 Merkez Bankası faiz oranını indirdi | EKONOMİ | DW | 25.07.2019

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EKONOMİ

Merkez Bankası faiz oranını indirdi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirdi.

Logo Türkische Zentralbank (Imago)

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirilmesine karar verdi.

Merkez Bankası'nın internet sayfası üzerinden yayınlanan açıklamada son dönemde açıklanan verilerin "iktisadi faaliyetin ılımlı bir toparlanma eğilimi sergilediğini gösterdiği" belirtildi. "Küresel büyüme görünümündeki zayıflamaya rağmen rekabet gücündeki gelişmelerin etkisiyle mal ve hizmet ihracatı artış eğilimini sürdürmekte" denilen açıklamada "Özellikle turizmdeki güçlü seyir doğrudan ve bağlantılı sektörler kanalıyla iktisadi faaliyeti desteklemektedir" denildi.

Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada gelecek dönemde "net ihracatın büyümeye katkısını sürdüreceğinin" ve "enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki kısmi iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceğinin" öngörüldüğü ifade edildi. Açıklamada "Büyüme kompozisyonu dış dengeyi olumlu etkilemektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

"Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmektedir"

"Enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiği" belirtilen açıklamada "Yılın ikinci çeyreğinde enflasyon işlenmemiş gıda ve enerji fiyatlarındaki yavaşlamanın da katkısıyla belirgin bir düşüş sergilemiştir" denildi.

Para Politikası Kurulu'nun açıklaması şu ifadelerle devam etti:

"İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler, arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak, güncel tahminler yıl sonu itibarıyla enflasyonun Nisan Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin bir miktar altında kalabileceğine işaret etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 425 baz puan indirilmesine karar vermiştir."

DW / EC, ET

©Deutsche Welle Türkçe

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