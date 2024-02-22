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Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi

22 Şubat 2024

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 45'te sabit tuttu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıFotoğraf: Adem Altan/AFP/Getty Images

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının değiştirmeyerek yüzde 45'te sabit tuttu.

Bu, TCMB'nin yeni Başkanı Fatih Karahan döneminde alınan ilk faiz kararı oldu. Karahan, bu ay başında Hafize Gaye Erkan'ın yerine TCMB Başkanlığına atanmıştı.

Karahan, göreve atanmasının ardından yaptığı ilk değerlendirmede "Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır" demişti. Merkez Bankası Başkanı, yılın ilk enflasyon raporunu paylaşırken yaptığı açıklamada da "Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyeye gerileyene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız" mesajı vermişti.

Ekonomistlerin beklentisi de Para Politikası Kurulu'nun bugünkü toplantısı sonucunda faizleri sabit tutacağı yönündeydi.

Merkez Bankası, politika faizini geçen ay yüzde 42,5'ten yüzde 45'e yükseltmişti.

DW/CÖ,EC

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