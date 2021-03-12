 Merkez Bankası Başkanı Ağbal görevinden alındı | EKONOMİ | DW | 20.03.2021

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EKONOMİ

Merkez Bankası Başkanı Ağbal görevinden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ı görevinden aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Ağbal’ın halefi olarak Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.

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Geçen yıl kasım ayında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) başkanlığına atanan Naci Ağbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevinden alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TCMB'nin yeni başkanı, eski AKP milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu oldu.

Ağbal'ın görevden alınması ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez, TCMB başkanlığı görevi 20 ay içinde dört kez el değiştirdi.

Merkez Bankası iki gün gün önce, Cumhurbaşkanının bu yöndeki itirazlarına rağmen politika faizi oranını yüzde 19'a yükseltmiş ve bu adımla yüksek enflasyonu kontrol etmeye çalışmıştı. Resmi rakamlara göre Türkiye'de yıllık enflasyon oranı şubat ayında yüzde 15'e yükselmiş durumda. Özellikle temel gıda maddelerinde yaşanan fiyat artışları nedeniyle Erdoğan'ın ekonomi yönetimine yönelik eleştiriler artıyor.

Görevden alınan Naci Ağbal'ın selefi Murat Uysal da koltuğunda sadece bir yıldan biraz daha fazla oturabilmiş ve geçen kasım ayında görevden alınmıştı. Bunun hemen ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da sürpriz bir şekilde istifa etmişti.

 

dpa,DW / ET,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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