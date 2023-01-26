Merkez Bankası 2023-2024 enflasyon tahminlerini sabit tuttu



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin enflasyon tahminlerini sabit tuttu.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında yaptığı sunumda, 2023 yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 22,3, 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerininse yüzde 8,8 olduğunu açıkladı.

Kavcıoğlu, "Gerek enflasyon gerekse tahminlerimize ilişkin varsayımlarımız bir önceki raporda sunulan öngörülerimizle uyumlu olarak gerçekleşmiştir. Enflasyon, bir önceki tahmin orta noktasının yaklaşık bir puan altında gerçekleşirken dışsal değişkenlere yönelik tahminlerimizde de çok önemli bir farklılaşma olmamıştır. Dolayısıyla tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmeyerek 2023 yıl sonu tahminimizi yüzde 22,3, 2024 yıl sonu tahminimizi de yüzde 8,8'de sabit tuttuk" dedi.

Merkez Bankası Başkanı, gıda fiyatlarındaki artışın da geçmiş tahminlerle uyumlu olarak 2023 yılında yüzde 22, 2024 yılında yüzde 11,5 olacağını öngördüklerini belirtti.

Kavcıoğlu, tahminler üretilirken makroekonomik politikaların orta vadeli bir perspektifle, enflasyonu düşürmeye odaklı ve liralaşma adımları kapsamında koordineli şekilde belirlendiği bir görünümü esas aldıklarını söyledi.

Kavcıoğlu, "2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi metninde ifade ettiğimiz gibi enflasyon tahminlerimizi bir ara hedef olarak değerlendiriyoruz. Liralaşma stratejimizin tüm araçlarını tahminlerimizle uyumlu bir enflasyon patikasını desteklemek için kullanmaya devam edeceğiz. Fiyatlama davranışlarında ve enflasyon beklentilerinde gözlenen iyileşmenin, politikalarımız çerçevesinde aldığımız kararların belirginleşen katkısıyla birlikte önceki enflasyon tahminlerimizle uyumlu olarak önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "2023 yılında, temel amacımız olan fiyat istikrarını sağlama ve sürdürmeye yönelik olarak sahip olduğumuz tüm araçları en etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

DW/CÖ,HT