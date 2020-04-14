Merkel’den Trump’ın hedefindeki DSÖ’ye destek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump’ın tepki gösterdiği ve finansal yardımı durduracağını açıkladığı Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) destek verdi. Alman hükümeti sözcüsü Steffan Seibert'ın verdiği bilgiye göre video-konferans yoluyla yapılan G7 toplantısında konuşan Merkel salgının ancak “eşgüdümlü uluslararası müdahaleyle yenilebileceğini” söyledi. Siebert, "Başbakan, bu düşünceyle DSÖ ve diğer ortaklarına tam desteğini ifade etmiştir” dedi.

Toplantıdaki diğer G7 liderleri de Trump’ın Birleşmiş Milletler (BM) organı olan DSÖ'ye yönelik tek taraflı kararını eleştirdi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, küresel salgına karşı çok taraflı mücadele gerektiğini belirtti. “DSÖ, işbirliği ve koordinasyonun önemli bir unsurudur” diyen Trudeau, "Sorunlar olduğunu biliyoruz, ancak aynı zamanda koordine kalmamız gerçekten de önemli. Kanada bunu yapacaktır” dedi.

Beyaz Saray: Trump DSÖ'nün süreci yanlış yönetmesine dikkat çekti

Diğer yandan Beyaz Saray ise Trump’un G7’deki konuşmasının “salgınla ilgili DSÖ'nün şeffaf olmamasına ve süreci sürekli olarak yanlış yönetmesine” odaklandığını bildirerek G7 liderlerinin kapsamlı bir inceleme ve reform çağrısında bulunduğunu açıkladı.

Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada COVID-19 hastalığıyla ilgili zamanında ve şeffaf bir şekilde bilgi vermemekle suçladığı DSÖ'ye ABD'nin sağladığı yıllık 400 milyon dolar tutarındaki fonu askıya alacağını bildirmişti.

"Uçuş sırasında pilotu atmak"

Trump’ın kararı özellikle Avrupa ülkelerinde tepkiyle karşılanmış, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, bu durumu “uçuş sırasında pilotu uçaktan atmaya” benzetmişti. Mass, “Şu dönemde DSÖ'nün önemini ve rolünü sorgulamak oldukça anlamsız” ifadesini kullanmış, örgütü salgınla mücadelenin bel kemiği olarak tanımlamıştı.

İlk kez geçen Aralık’ta Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla bütün dünyaya yayılan yeni koronavirüs 2 milyondan fazla insana bulaşmış durumda. Virüsün neden olduğu COVID-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 140 bini geçti. Salgın küresel ölçekte ciddi düzeyde ekonomik ve sosyal tahribata yol açmış durumda.

DW/GY,HS

© Deutsche Welle Türkçe