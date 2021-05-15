Merkel'den "İsrail'in meşru müdafaa hakkına" vurgu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik roket saldırılarını sert bir şekilde kınayarak, İsrail ile dayanışma içinde oldukları mesajını verdi.

Başbakan Merkel'in Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan açıklamada, Merkel'in Netanyahu ile yaptığı görüşmede Ortadoğu'da tırmanan şiddetin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Merkel'in Gazze Şeridi'den İsrail'e yönelik devam eden roket saldırını bir kez daha kınayarak, Alman hükümetinin İsrail ile dayanışma içinde olduğunu belirttiği ifade edildi. Merkel'in görüşmede, İsrail'in "saldırılara karşı meşru müdafaa hakkı olduğunu vurguladığı" kaydedildi.

Her iki tarafta da hayatını kaybeden sivillerin olması nedeniyle Merkel'in mümkün olan en kısa zamanda çatışmaların sona ermesini dilediği aktarıldı.

Merkel'in ayrıca Almanya'da nefret ve antisemitizm yayan protesto gösterilerine karşı kararlılıkla tavır alacağını vurguladığı belirtildi.

Bu görüşme öncesinde Merkel'in Sözcüsü Steffen Seibert, Ortadoğu'daki çatışmalar nedeniyle Hamas'ı bir kez daha sert bir dille eleştirerek, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının meşru müdafaa olarak değerlendirildiğini bildirdi. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Pazartesi günü Berlin'deki olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Hamas'ın roket saldırıları sona ermek zorunda" dedi.

Gazze'den İsrail'e yönelik roket saldırıları Pazar gecesi de devam etti

"Hamas'ın roket saldırıları sona ermek zorunda"

Alman hükümeti, Ortadoğu'daki çatışmalar nedeniyle Hamas'ı bir kez daha sert bir dille eleştirerek, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının meşru müdafa olarak değerlendirildiğini bildirdi. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Pazartesi günü Berlin'deki olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Hamas'ın roket saldırıları sona ermek zorunda" dedi.

Hamas'ın roket saldırılarına işaret ederek "Bu, insanları keyfi olarak öldürmeyi amaçlayan bir terördür" ifadesini kullanan Seibert, "Bu durumda Federal Hükümet İsrail'in ve onun halkını koruma hakkının yanında yer almaktadır" dedi. Sözcü ayrıca, İsrail'in orantılı ve ölçülü hareket ettiğine inandıklarını da vurguladı.

Hamas'ın İsrail'e roket saldırıları düzenleyerek, Ortadoğu'da çözüme katkı sunmayacağının bilincinde olduğunu sözlerine ekleyen Seibert, çözümün sadece müzakere masasına geri dönerek mümkün olacağını vurguladı.

Alman Hükümet Sözcüsü, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki yoğun nüfuslu bölgelerden roket fırlatarak, bu menzildeki Filistinlileri de bir şekilde "rehin almasının" çelişkili bir durum ortaya koyduğunu kaydetti.

Hamas İsrail şehirlerine roket saldırılarının sürdürürken, İsrail Hava Kuvvetleri Pazartesi günü de Gazze Şeridi'ndeki hedefleri vurdu. İsrail hava saldırısı sonucu, hafta sonunda Gazze'de yabancı medya organlarının ofislerinin bulunduğu bir bina yıkılmıştı.

Bölgede bir haftadır devam eden çatışmalar sonucu, Filistinli kaynaklar Gazze'de 58'i çocuk 197 kişinin öldüğünü bildirdi. İsrail'de ise yetkililer ikisi çocuk, on kişinin öldüğünü açıkladı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını sürdürüyor

Gösterilere eleştiri

Alman hükümeti, Gazze Şeridi'nde İsrail ve Hamas arasında yaşanan şiddetli çatışmaları protesto için hafta sonunda Almanya'nın birçok kentinde düzenlenen gösterilerdeki antisemitist tutumu da sert şekilde kınadı. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Son günlerde dillendirilen Yahudi nefreti ve antisemitik söylemler utanç verici" dedi. Sözcü, İsrail devletinin politikalarını eleştirme ile "Müsamaha gösterilmesine imkan olmayan" Yahudilere ve İsrail halkına karşı nefret ve saldırganlık arasında ayrım yapması gerektiğini ifade etti.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların tırmanması üzerine hafta sonunda Almanya'da birçok şehirde binlerce kişinin katıldığı Filistinlilerle dayanışma gösterileri düzenlendi. Başkent Berlin olmak üzere bazı kentlerdeki gösterilerde olaylar çıktı, buralarda polis göstericilere müdahale etti.

"Antisemitizm suçu işleyen cezalandırılır"

Almanya'da hükümet, son zamanlarda İsrail ve Yahudi karşıtı eylemlerdeki artışa rağmen, Antisemitizmle Mücadele Yasası'nın sertleştirmesini ise planlamıyor. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Pazartesi günü Berlin'de yaptığı açıklamada, bakanlığının daha sıkı cezaların uygulanmasına ilişkin bir planı olmadığını söyledi. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, antisemitik suç işleyenlerin mevcut hukuk devleti kuralları çerçevesinde cezalandırılacaklarını belirterek, "Herkes bunu bilmeli ve hukuk devleti araçları ile bu herkese açıkça anlatılmalı" dedi.

Müslümanlar arasında Yahudi karşıtlığı uyarısı

Seibert, birçok grupta antisemitistlerin bulunduğunu belirterek,. "Aşırı sağcılar ve Neonaziler her zaman bunun bir parçası olmuştur" dedi. Seibert, bu günlerde Yahudi karşıtı Müslümanları fark ettiklerini vurgulayarak, "Ancak, Almanya'da böyle bir tutum kabul edilemez" ifadesinin altını çizdi.

Almanya'da bazı istisnai durumlarda, antisemitik suçlar da sınır dışı ile cezalandırılabiliyor. Ancak Seibert, sınır dışı edilmenin "muhtemelen sadece bazı failler için düşünülebilecek bir araç" olduğunu belirterek, bunun güvenli olmayan ikamet statüsüne sahip olanlar için geçerli olabileceağini kaydetti.

rtr,dpa,AFP/TY,JD

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