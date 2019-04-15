 Merkel yine titreme nöbeti geçirdi | ALMANYA | DW | 10.07.2019

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ALMANYA

Merkel yine titreme nöbeti geçirdi

Başbakan Angela Merkel üç hafta içinde üçüncü kez titreme nöbeti geçirdi. Bir hükümet sözcüsü, Merkel’in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Deutschland | Finnland | Angela Merkel | Antti Rinne (Reuters/H. Hanschke)

Almanya Başbakanı Angela Merkel, katıldığı bir etkinlikte yine titreme nöbeti geçirdi.

Çarşamba günü Berlin'de Finlandiya Başbakanı Antti Rinne ile bir araya gelen Merkel'in, milli marşlar okunduğu sırada titreme nöbeti geçirdiği gözlendi. Söz konusu olay, başbakanın birkaç hafta içinde gözler önünde geçirdiği üçüncü titreme nöbeti oldu.

Bir federal hükümet sözcüsü, "Başbakan'ın sağlık durumu yerinde ve Fin Başbakanla görüşmelerini aynen planladığı gibi sürdürecek” açıklamasında bulundu.

64 yaşındaki Merkel'in 18 Haziran tarihinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski için Berlin'de düzenlenen törende titrediği görülmüştü. Başbakan, kameralara yansıyan görüntülerin ardından aşırı sıcak havada yeterli su tüketmemesinin buna neden olduğunu ve üç bardak su içtikten sonra kendine geldiğini söylemişti.

Merkel bir sonraki nöbeti de 27 Haziran tarihinde de Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in yaptığı konuşma sırasında geçirmişti.

Merkel, kısa bir süre önce sağlık durumuna ilişkin soruya, "Aktaracak olağan dışı bir durum yok, ben iyiyim" diye cevap vermiş, "Bu (titreme) nasıl ortaya çıktıysa, aynı şekilde yine normale döneceğinden eminim" diye konuşmuştu.

AFP,Reuters / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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