 Merkel ve Erdoğan video konferans ile görüştü | TÜRKİYE | DW | 06.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Merkel ve Erdoğan video konferans ile görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede güncel konular ele alındı.

Türkei Bundeskanzlerin Merkel zu Besuch in Istanbul (AFP/M. Kula)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya’daki gelişmeler ile Azerbaycan-Ermenistan meselesi başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, "AB Liderler Zirvesi bildirisinin, ilişkilerdeki sorunları aşmayı sağlayacak, diyalog ve iş birliğine zemin hazırlayacak unsurlardan yoksun olduğunu" belirtti.

"Türkiye’nin iyi niyetli tutumuna rağmen AB’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin baskı ve şantajlarına boyun eğdiğini" ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa’nın büyük çıkarlarının birkaç Birlik üyesinin küçük çıkarlarına feda edilmemesi gerektiğini dile getirdi."

"Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki topraklarına ilişkin sorunun kalıcı bir şekilde çözümü için BM kararlarının uygulanması ve uluslararası hukukun gereğinin yerine getirilmesi gerektiğini" belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Libya’da sahada sağlanan sükunet sayesinde ortaya çıkan fırsatın heba edilmemesi gerektiğini" söyledi.

Görüşmenin içeriğine dair Alman yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

DW/BÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

"Türkiye'nin AB üyelik şansı giderek azalıyor"

Die Welt gazetesi, bugün öğleden sonra açıklanması beklenen AB Komisyonu'nun katılım müzakerelerine ilişkin yeni yıllık Türkiye raporunda Türkiye'nin AB’ye üyelik şansının giderek azaldığının vurgulandığını yazdı.  

Merkel'den AB zirvesinde Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'ye olası yaptırımların görüşüleceği AB zirvesinde, Türkiye ile yapıcı bir ilişki geliştirmenin büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.  

Ankara: Türkiye ve Yunanistan istikşafi görüşmelere hazır

Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile Doğu Akdeniz krizini ele aldı. Ankara, görüşmede Türkiye ve Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğunun ifade edildiğini açıkladı.  

Benzer içerik

Türkei Recep Tayyip Erdogan Erdgas Fund Mittelmeer

Türkiye'de yüz yüze eğitim genişletiliyor 05.10.2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldıklarını açıkladı. Erdoğan ayrıca 500 bin öğrenciye de ücretsiz tablet dağıtılacağını söyledi.

Türkei Recep Tayyip Erdogan Erdgas Fund Mittelmeer

Erdoğan: Dağlık Karabağ'da çözüm vakti geldi 28.09.2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dağlık Karabağ krizine "artık bir son verilmesinin vaktinin geldiğini" söyledi. Savunma Bakanı Akar da Ermenistan'ın "yurt dışından getirdiği paralı askerleri" geri göndermesi gerektiğini belirtti.

Berg-Karabach Konflikt

Yorum: Dağlık Karabağ’da biraz savaş herkesin işine geliyor 30.09.2020

Bir çatışmada arabulucular fırsatçı haline gelirse, barışa katkı sağlaması gerekenler savaştan kazanç sağlamaya başlarsa ne olur? Miodrag Soric yorumunda "Kafkaslar’da olduğu gibi çatışma sürer ve büyür" diyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Türkiye'de akademik özgürlük: "Tabu konularda araştırma engellenebiliyor"

DW Türkçe'ye konuşan yüksek lisans ya da doktora tez önerisi reddedilen öğrenciler sansürden şikayetçi. Öğrenciler ya konularını değiştirmek ya da eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda olduklarını anlatıyor.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  