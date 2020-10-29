 Merkel: Salgın doğal afet gibi bir şey | ALMANYA | DW | 02.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Merkel: Salgın doğal afet gibi bir şey

Almanya'da bugün yürürlüğe giren kısıtlamalarla ilgili basın toplantısı düzenleyen Başbakan Merkel, halkın söz konusu kararlara uyacağına inandığını dile getirdi.

default

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle bugünden itibaren bir ay boyunca geçerli olacak yeni kısıtlamalara ilişkin yaptığı açıklamada, böyle bir kararı almanın kolay olmadığını ancak federal hükümet olarak alınan bu kararın da tamamen arkasında olduklarını dile getirdi.

Hedefe ulaşmak için söz konusu kısıtlamalara uyulması gerektiğini belirten Merkel, "Bir ay boyunca kararlılıkla kısıtlamalara uyarsak, bu salgının ikinci dalgası için bir dalgakıran olabilir" ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Merkel, yaşanan pandeminin çok özel ve çok büyük çaba gerektiren bir duruma neden olduğunu ve böylesi bir olayın "ancak yüz yılda bir kez" yaşanabileceğini ifade etti.

Almanya'da halkın yüzde 30'unun risk grubuna dahil olduğunu vurgulayan Angela Merkel, "neredeyse herkesin, hastalığı bulaştırmak istemediği bir tanıdığı var" diyerek, halkın büyük çoğunluğunun kısıtlamalara uyacağına inandığını ve en azından şu an itibarıyla alınan kararların büyük oranda kabul gördüğünü belirtti.

16 Kasım'da durum değerlendirmesi

Başbakan Merkel, 16 Kasım'da eyalet başbakanlarının da katılımıyla, uygulamaya sokulan kısıtlamalarla ilgili olarak bir ara bilanço değerlendirme toplantısı gerçekleştirileceğini ve söz konusu kısıtlamaların kasım ayı ile sınırlı kalması için siyasi açıdan elinden geleni yapacağını dile getirdi.

Şu anki vaka sayılarının endişe verici olduğunu vurgulayan Merkel, enfekte sayılarının son iki haftada üç kat arttığını, yoğun bakım hastalarının ise son günde iki katına çıktığını ve bu yüzden kısıtlamalara acilen ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Halkın kısıtlamalara uyup uymayacağı konusundaki bir soruyu, "Ben demokrasilerde mantığın ve sorumluluğun gücüne inanırım" diyerek yanıtlayan Merkel, pandeminin bu kadar uzun sürmüş olmasının insanlarda yarattığı bezginliği anlayabildiğini, "sonbaharda havaların soğuması ile virüsün tüm kuvvetiyle dönüş yaptığını" ve "tünelin ucundaki ışığın şu an epey uzak" olduğunu vurguladı. 

"Doğal afet gibi bir şey"

Yaşanan salgını, "toplumun ve siyasetin birlikte üstesinden gelmesi gereken bir doğal afete" benzeten Angela Merkel, kısıtlamalara uyulması ve hastalığın yayılma hızının düşürülmesi durumunda noel döneminde ailelerin bir araya gelebileceğini ifade etti. Merkel diğer yandan bu yıl, büyük yılbaşı partileri düzenlenebileceğine ihtimal vermediğini belirtti.

Bir gazetecinin, toplumsal hayatta birçok alana kısıtlama getirilmesine rağmen dini ayinlere neden izin verildiği şeklindeki sorusuna da yanıt veren Başbakan Merkel, okulların ve yuvaların açık tutulduğu yerde, inanç özgürlüğü kapsamında dini ayinlere de izin verildiğini kaydetti. Merkel, anayasa hukukçularının da konuyu bu şekilde değerlendirdiğini ifade etti.

Reuters,epd,dpa / ET,TY

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

DIW: Almanya'da kısmi kapanmanın faturası yüksek

Almanya artan koronavirüs vakaları nedeniyle kısmi kapanma kararı aldı. Ancak kapanmanın ekonomiye 19 milyar ek yük bindireceği hesap ediliyor. Sağlık uzmanları hastanelerdeki durumun kötüleştiği konusunda uyarıyor.  

Almanya'da koronavirüs vakaları rekor düzeye ulaştı

Almanya'da koronavirüs vakaları hızla artıyor. Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, son bir gün içinde yeni vaka sayısı 18 bini aştı.  

Benzer içerik

Berlin Merkel bei Kabinettsitzung

Merkel: Yoğun bakımların dolmasını beklersek geç kalırız 29.10.2020

Almanya'da korona salgınının yeniden tırmanması üzerine alınan geniş kapsamlı kısıtlamaları savunan Başbakan Angela Merkel, parlamentoda yaptığı konuşmada halktan sorumlu davranmasını istedi.

Deutschland München | Coronavirus | Oper, leeres Restaurant

Almanya'da yeni kısıtlamalar yürürlüğe girdi 02.11.2020

Almanya'da koronavirüs salgınına karşı getirilen yeni kısıtlamalar gece yarısı yürürlüğe girdi. Ancak gastronomi alanındaki işletmelerin kapatılması ve kültürel etkinliklere izin verilmemesi eleştirilere yol açıyor.

Deutschland | Köln | Coronavirus

Almanya'daki vaka sayısında rekor artış 29.10.2020

Robert Koch Enstitüsünün verilerine göre Almanya'da günlük vaka sayısı yeni bir rekor kırarak 16 bini aştı. Son 24 içinde virüs yüzünden 89 kişi daha yaşamını yitirdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Almanya'daki kısmi kapanma çerçevesinde restoran, bar, disko gibi işletmeler kapatıldı

Almanya'da yeni kısıtlamalar yürürlüğe girdi

Almanya'da koronavirüs salgınına karşı getirilen yeni kısıtlamalar gece yarısı yürürlüğe girdi. Ancak gastronomi alanındaki işletmelerin kapatılması ve kültürel etkinliklere izin verilmemesi eleştirilere yol açıyor.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  