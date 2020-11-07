Merkel Joe Biden’ı tebrik etti

Almanya Başbakanı Angela Merkel ABD başkanlık seçimlerinin galibi Joe Biden'ı tebrik etti. Pazartesi günü başkent Berlin‘de bir açıklama yapan Merkel "Zamanımızın büyük sorunlarının üstesinden gelmek için AB'nin bir parçası olarak Almanya ile ABD birlikte bir duruş sergilemeli" ifadelerini kullandı.

Merkel korona krizinin, uluslararası terörizmin ve küresel ısınmanın ancak "yan yana" durularak bertaraf edilebileceğini belirterek "açık bir küresel ekonomi ve serbest ticaret" için mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti. Merkel bu noktaların Atlantik'in iki tarafının refahı için de önemli olduğunu vurguladı.

Merkel Almanya ve AB'nin daha fazla sorumluluk alması gerektiğinin de farkında olduklarını bildiğini belirtti. Merkel Joe Biden'ın Avrupa'yı ve Almanya'yı iyi tanıdığını belirterek Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağını kaydetti.

Maas'tan açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Deutschlandfunk’a yaptığı açıklamada Biden başkanlığında herşeyin değişmeyeceğini ancak birçok konuda iyileşme olmasını beklediklerini kaydetti.

Maas Başkan Donald Trump'ın sık sık gündeme getirdiği NATO bütçesine katkı konusu ve Almanya'nın savunma bütçesini gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 2’sine çıkarması konusunun Biden döneminde Trump dönemindeki kadar odak noktası olmasını beklemediğini söyledi. Maas bu tartışmanın bitmesini beklemediğini ancak farklı bir tarzda devam etmesini öngördüğünü belirtti.

2014'te Galler'de düzenlenen NATO zirvesinde varılan anlaşma uyarınca üye ülkelerin en geç 2024 yılına kadar savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılalarının en az yüzde 2’si seviyesine yükseltmeleri karara bağlanmıştı.

ABD Başkanı Trump, başta Almanya olmak üzere bazı NATO ülkelerinin bu taahhüdü yerine getirmemesinden duyduğu rahatsızlığı her fırsatta dile getirmiş, ABD'nin diğer ülkelerin savunmasını kendi cebinden yapmayacağı mesajını vermişti.

dpa, Reuters/ SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe