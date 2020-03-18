Merkel: Durum ciddi, sizler ciddiye alın

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüsü ile mücadeleye destek istemek için ilk kez halka sesleniş konuşması yaptı. “Bugün, daha önceden alışık olmadığımız bir yöntemle sizlere sesleniyorum” diyerek sözlerine başlayan Merkel, “Durum ciddi. Sizler de durumu ciddiye alın” çağrısında bulundu.

Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük sınamayla karşı karşıya olduğuna vurgulayan Merkel, “Bu boyutta, birlik içerisinde dayanışma göstermemizin kaçınılmaz olduğu bir zorlukla karşı karşıya kalmamıştık” ifadelerini kullandı.

Yurttaşlara “sorumluluk” hatırlatması

Hükümetin koronavirüsünün ekonomiye, sosyal ve kültürel hayata vereceği zararların sınırlandırılması için önlemler aldığını hatırlatan Merkel, “Tüm yurttaşlar, kendilerine düşen sorumluluğu tümüyle kavramaları halinde, bugün karşı karşıya olduğumuz sınamadan başarıyla çıkabileceğimize inanıyorum” dedi.

Yoğun çabalara karşın henüz virüse karşı bir aşı ve hastalığın tedavisi için de bir yöntem geliştirilemediğine dikkat çeken Merkel, bu nedenle şu anda virüsün hızlı bir şekilde yayılmasını engelleyerek zaman kazanmaya çalışmaktan başka mücadele yöntemi olmadığını söyledi. Başbakan Merkel, özellikle de hastaların imkanlar el verdiğince tedavi edilebilmeleri için de zamana ihtiyaç olduğunu aktardı.

“Bir baba, bir anne…”

Vaka sayısının hızla artması halinde büyük sıkıntılar yaşanabileceğinin altını çizen Angela Merkel, "bunlar istatistiklerde yer alacak soyut rakamlar değil. Bir baba, bir dede, bir anne, bir büyükanne, bir eş, insanlardan söz ediyoruz. Biz her bireyin hayatının değerli olduğu bir toplumuz” sözlerini kaydetti.

Merkel, kendisinin seyahat özgürlüğü gibi temel haklara büyük önem atfettiğini ancak insan hayatını kurtarmak için bu tür kısıtlamaların kaçınılmaz olduğunu anlatırken, tüm yurttaşların insanların hayatını tehlikeye atacak adımlardan kaçınması gerektiğine de vurgu yaptı.

“Daha zor geçecek”

"Önümüzdeki haftalar daha da zor geçecek” diyen başbakan Merkel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletin alacağı tüm önlemler, virüse karşı en etkili araç olan bizler gereğini yapmazsa boşa gider. Herkes yardım etmek zorunda. Bunu öncelikle yaşanan durumu ciddiye alarak yapmalıyız. Paniğe kapılmamalıyız ama tek bir an bile size görev düşmediğini de düşünmeyin. Hepimizin çabası gerekiyor.”

Virüsün yayılmasını önlemek için sosyal temaslarda gerekli mesafelerin alınarak bunların korunması gerektiğine dikkat çeken Merkel, "Ancak birbirimizi yalnız da bırakmamalıyız” diyerek desteğe ihtiyaç duyanlar ile dayanışmanın önemini vurguladı.

“Hayat kurtarmalıyız”

Tarihi bir süreçten geçilmekte olduğunun altını çizen Merkel, "Bu krizi aşacağımızdan tamamıyla eminim. Ancak kayıplarımızın sayısı ne kadar yüksek olacak? Sevdiğimiz kaç insanı kaybedeceğiz? Bu soruların yanıtları büyük ölçüde bizim elimizde” ifadelerini kullandı.

Merkel, halka sesleniş konuşmasını “Durum ciddi ve ne zaman sona ereceği belirsiz. Bu şu anlama geliyor: Gidişatı aynı zamanda, her yurttaşın kurallara ne ölçüde uyduğu ve bunları ne ölçüde hayata geçirdiği belirleyecek. Daha önce benzeri bir durum yaşamamış olsak da tüm kalbimiz ve aklımızla hareket ederek bu yolla hayat kurtarabildiğimizi göstermek zorundayız. İstisnasız herkese ve bu nedenle de hepimize görev düşüyor. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Sizlere teşekkür ederim” sözleriyle tamamladı.

dpa/DA,HS

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