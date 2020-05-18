Merkel: Aşıya adil erişim olmalı

BM'nin dijital olarak düzenlenen özel korona toplantısına video aracılığıyla katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, tüm zorluklara rağmen geliştirilen korona aşılarına değinerek "tünelin sonunda ışığın" göründüğünü söyledi. Ancak aşıya dünya genelinde tüm insanların "adil erişimi" olması gerektiğine dikkat çeken Merkel, pandeminin üstesinden kalıcı olarak ancak bu şekilde gelinebileceğini de sözlerine ekledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) için de uluslararası toplumdan destek isteyen Merkel, pandeminin DSÖ'nin anlamını açıkça gösterdiğini vurgulayarak "DSÖ, sağlıkla ilgili sınır aşırı tehditlere tepki vermeye daha iyi hazırlıklı olmalı" dedi. Merkel, Almanya'nın AB dönem başkanlığında da bunun için çaba gösterdiğine işaret etti.

Pandeminin insanlık için büyük bir sınav olduğunu, bu dönemde yoksulluk, açlık, ekonomik ve sosyal adaletsizliklerin büyüdüğünü belirten Merkel, küresel sorunların üstesinden küresel işbirliğiyle gelinebileceğine işaret etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

Guterres de DSÖ için destek istedi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de isim vermeden DSÖ'nün kurallarına uymayan ve salgınla ilgili gerçekleri tartışmaya açan ülkeleri eleştirdi. DSÖ'nün salgının başlangıcından bu yana küresel bir koordinasyon sağlamak için nesnel bir bilgilendirme yaptığına ve bilimsel kılavuzluk sağladığına dikkat çeken Guterres, ancak DSÖ'nün tavsiyelerine uyulmadığını söyledi.

Guterres, bazı durumlarda gerçeklerin reddedilmesinden ve kuralların görmezden gelinmesinden şikayet ederek "Eğer her ülke eğer kendi yoluna giderse, virüs de her yere gider" şeklinde sözlerini sürdürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, salgının başlangıcında DSÖ'yü Çin'le yakınlaşmakla suçlayarak ABD'nin DSÖ'ye mali desteğini kesme kararı almıştı.

Reuters,AFP/HS,GA

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