Merkel: Çin daha fazla sorumluluk üstlenmeli

Almanya Başbakanı Angela Merkel Çin'in daha fazla uluslararası sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Merkel Tokyo'da yaptığı açıklamada "Çin barışçı dünya düzeni için taşıdığı sorumluluğa daha fazla sahip çıkmalı” diyen Başbakan Merkel bunun Birleşmiş Milletler misyonlarına katılmada da geçerli olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı "Çin'in ekonomik bakımdan gelişmesine paralel olarak bu alanlardaki taleplere de karşılık vermesi gerektiğini” belirterek Pekin yönetiminin süper devlet konumuna gelmeyi ülkenin yüz yıllar boyunca izlediği politikaya geri dönmek olarak algıladığını kaydetti ve "Küresel iddiası olan bir devlet ile eşit diyalog sürdürmek mümkün olmalıdır” diye konuştu.

Almanya Başbakanı uluslararası kurumların da hızla yenilenmesi gerektiğini ve Dünya Bankası'nın reformları yavaştan almasının Çin'in Asya Yatırım Bankası'nı kurmasına yol açtığını dile getirdi.

Angela Merkel Uluslararası Para Fonu'nun kota reformunu geciktirmesi durumunda da paralel bir kuruluşun ortaya çıkabileceğini söyledi. Bunda kimsenin çıkarı olamayacağını belirten Başbakan Merkel uluslararası kuruluşlara itina gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

İleri teknolojilerde daha sıkı işbirliği

Japonya ziyaretine katılan Alman heyetinden Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Ulrich Nussbaum ileri teknolojiler alanındaki ikili işbirliğini daha da artıracaklarını açıkladı. Nussbaum bunun gelecekleri açısından son derece önemli olduğunu ve işbirliğinin vakit kaybetmeden geliştirilmesinin ortak hedeflere varmayı kolaylaştıracağını söyledi.

Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı otonom sürüş ve uzay alanlarında Japonya ile daha sıkı işbirliği yapacaklarını ve Japonya'nın nüfusun yaşlanması nedeniyle geliştirdiği stratejinin aynı sorunlarla karşılaşan diğer ülkeler için de son derece ilginç olduğunu belirtti.

Merkel ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe

Merkel'in başkanlığındaki Alman heyetinin katıldığı toplantıda konuşan Japon Ekonomik Örgütler Federasyonu Başkanı Hiroaki Nakanişi objelerin interneti, yapay zekâ ve robot teknolojisi gibi alanlardan azami ölçüde yararlanmanın son derece önemli olduğunu söyledi.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin Japonya temsilciliğinden Marcus Schürmann da Almanya ve Japonya'nın küresel ticari anlaşmazlıklarda görüş birliği içinde olmalarının önemine dikkat çekti.

Dünyanın en büyük ticaret bölgesi

Almanya Japonya'nın Avrupa Birliği'ndeki en önemli ticari ortağı sayılıyor. Almanya'nın ticaret yaptığı Asya ülkeleri arasında ise Japonya Çin'in ardından ikinci sırayı alıyor. ABD ile Çin arasındaki ticari anlaşmazlık ve anlaşmasız Brexit ihtimali iki ülkeyi de aynı ölçüde endişelendiriyor. Kalifiye işgücü sıkıntısı çekilen Japonya ve Almanya'nın ekonomik büyüme hızı son aylarda düşmeye başlamıştı.

Geçen hafta yürürlüğe giren ve himayeciliğe karşı güçlü bir sinyal olarak tanımlanan AB ile Japonya arasındaki serbest ticaret anlaşmasının ekonomiyi canlandırması umuluyor.

Ekonomik Ortaklık Mutabakatı adını taşıyan AB ile Japonya arasındaki anlaşmayla dünya ekonomik hasılasının üçte birini yaratan 635 milyon nüfuslu serbest ticaret bölgesi kurulmuş oldu. Neredeyse bütün vergilerin karşılıklı olarak kaldırılmasından sonra AB ülkelerinin Japonya'ya sattıkları gıda maddelerinin yüzde 85'i gümrük vergisinden muaf tutulacak.

DW, afp/AG, BK

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