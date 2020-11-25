 Meral Akşener’den net 3 bin lira asgari ücret önerisi | TÜRKİYE | DW | 01.12.2020

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TÜRKİYE

Meral Akşener’den net 3 bin lira asgari ücret önerisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener asgari ücretli çalışanların brüt kazancının tamamının ödenmesi önerisinde bulundu. Öneri sosyal medyada gündem oldu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada asgari ücretli çalışanların brüt kazancının tamamının ödenmesi önerisinde bulundu.

Akşener konuşmasında "Mevcut durumda brüt asgari ücret 2 bin 943 lira. Gelir vergisi, SGK primi ve işsizlik sigortası fonu kesintileri yapıldıktan sonra çalışanımızın eline net 2 bin 325 lira geçiyor. Diğer taraftan asgari ücretli bir çalışanı istihdam etmek için işverenimizin cebinden 3 bin 458 lira çıkıyor. Bu hem maaşı kuşa dönen çalışanımız açısından hem de yüksek bir maliyet üstlenen isverenimiz açısından kabul edilebilir bir durum değil” dedi.

Akşener, brüt asgari ücretin 3 bin liraya çıkarılıp çalışana brüt kazancın tamamının ödenmesini önerdiklerini ifade etti.

DİSK-AR’ın 2019 Asgari Ücret Raporu’na göre 10 milyon civarında asgari ücretli çalışan bulunuyor.  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre 2020 Eylül ayı itibariyle 23 milyon 68 bin aktif sigortalı bulunuyor.

Açlık sınırı 2 bin 447 TL

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Eylül ayına ait araştırmasına göre Türkiye'de dört kişilik bir aile için açlık sınırı 2 bin 447 liraya, yoksulluk sınırı ise 7 bin 973 liraya yükseldi.

Akşener'in 3 bin lira asgari ücret önerisi Twitter'da #AsgariÜcretNet3000TL etiketiyle gündem oldu.

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Pandemide yoksulluk: "Bebek bezi yerine poşet, mama yerine şekerli su"

DW/SSB, GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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DİSK: İşsizlik düşmüyor artıyor

TÜİK'in istatistiklerinin ardından kendi raporunu yayımlayan DİSK-AR, geniş tanımlı işsiz sayısı ve iş kaybının 10 milyonu geçtiğini bildirdi. Raporda istihdam ve işsizlikteki kötü gidişin devam ettiği vurgulandı.  

TÜİK: Ağustos döneminde işsizlik de istihdam da azaldı

TÜİK verilerine göre işsizlik oranı Ağustos döneminde yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 26,1 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı ve iş gücüne katılım oranı ise düştü.  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Türkiye'nin nitelikli işsizleri  

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