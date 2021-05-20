Meral Akşener'den İkizdere'deki gerginliğe ilişkin açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada, bir grubun tepkisi ile karşılaşmasını "Çirkinlik sahibini çirkinleştirir. Dolayısıyla herhangi bir sorun yok" sözleriyle değerlendirirken, muhalefet liderlerinden Akşener'e destek geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taş ocağına karşı eylem yapan İşkencedere'deki köylülere destek vermek için bugün Rize'ye gitti. Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yapmak isteyen Akşener, bir grubun tepkisi ile karşılaştı. Tepki gösteren grupla partililer birbirlerinin üzerine yürüyünce gerginlik yaşandı.

Akşener, aracından indiği sırada yanına yaklaşan bir kadın "PKK ile iş birliği yaparken burada ne işiniz var? PKK ile iş birliği yapmıyor mu? CHP ile iş birliği yapmıyor mu?" dedi.

Bu sözleri söyleyen kadına tepki gösteren Akşener, "Yapmıyorum kardeşim. Bakın ezan okunuyor nasıl bir iftira. Sizi Allah'a havale ediyorum. Meral Akşener'e diyorsunuz, ayıp ayıp! Megri megriyi ben mi söyledim? Osman Öcalan'ın mektubunu ben mi okuttum? Hadi oradan" diye yanıt verdi. Bunun ardından vatandaşlar ile partililer arasında yaşanan gerginlik polisin araya girmesiyle önlendi.

Akşener kendisini protesto eden bir kadınla tartıştı.

Çayeli'nde de tartışma

Akşener, İkizdere ilçesindeki programlarının ardından Çayeli ilçesine geçti, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Bu sırada Akşener'e tepki gösteren bir grup ile partililer arasında sözlü gerginlik yaşandı. Polis iki grubun arasına girerek önlem aldı.

İYİ Parti lideri Akşener, Karadeniz ziyaretinin ardından İstanbul'a döndüğünde İkizdere ve Çayeli'nde yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Ne İkizdere'de ne Çayeli'nde herhangi bir davranışla karşılaşmadım. İki ilçedeki bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar da çok üzüldüler bu görüntüler, ne Çayeli'ne ne İkizdere'ye yakışmadı" diyen Akşener, İkizdere'ye köylülere destek vermek için gittiğini ifade etti. Akşener, "Bütün bunların sonuçları olarak o çirkinlik bu yapmaya çalıştığımız hak aramanın yanında durma eylemimizi örtemedi, örtemeyecek. Çirkinlik sahibini çirkinleştirir. Dolayısıyla herhangi bir sorun yok" şeklinde konuştu.

İkizdere'de partililerle protestocular arasında tartışma çıktı

Muhalefet liderlerinden Akşener'e destek

Akşener'in ziyareti sırasında İkizdere ve Çayeli'nde yaşanan gerginliğe, muhalefet liderleri de sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Meral Hanım'a Rize'de yapılan saldırı kim bilir ileride hangi videonun konusu olacak. Bu ülkenin dip köşe temizliğe ihtiyacı var. Seçimden korkma Erdoğan!" sözleriyle tepki gösterdi.

Göstericilere polis müdahale etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, "saldırıyı" kınayarak, Akşener'e "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, Akşener'in "Rize ziyareti sırasındaki provokasyonu kınadığını" belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

DW,DHA,ANKA/JD,TY

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