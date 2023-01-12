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Fotoğraf: Gülsen Solaker/DW
PolitikaTürkiye

Memur ve emekliye yüzde 30 zam kabul edildi

1 saat önce

Memur ve emeklilerin maaşına yüzde 30 zam yapılmasını öngören düzenleme TBMM'de kabul edildi. Yasa, Ocak ayından itibaren geçerli.

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TBMM Genel Kurulu'nda "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Yasa Teklifi" kabul edildi. Kabul edilen kanun teklifi ile emekli maaşlarının alt sınırı 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarılıyor. Malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının da yüzde 30 oranında artırılması amaçlanıyor.

Kanun teklifi ile kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme hükümleri gereğince kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde Ocak 2023- 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen artış oranının, çalışanların ve emeklilerin refah düzeyini artırmak amacıyla yüzde 30 olarak düzenleniyor.

Bu çerçevede memur ve emekli maaşlarında yüzde 30 zam öngörülüyor.

SGK destek primi 100 TL'den 400 TL'ye çıkarılıyor

İşverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumaları ve artırmalarını desteklemek için 2016 yılından 2022 yılı sonuna kadar sağlanan asgari ücret desteğinin, özellikle küçük işletmecilerin bu yükün altından daha kolay kalkmalarını temini amacıyla 2023 yılı 1 Ocak ile Haziran aylarını kapsayacak şekilde uzatılması ve tutarının da 100 TL'den 400 TL ye çıkarılması yönünde düzenleme yapıldı. Bu çerçevede SGK destek primi 100 TL'den 400 TL'ye çıkarılıyor.

5510 sayılı Kanun'da yapılan bir diğer düzenleme ile koronavirüs salgını sebebiyle yapılan kısa çalışma ödemelerinde hatalı işlemlerden dolayı hizmetleri kuruma eksik bildirilen sigortalıların, hizmetlerinin fiili duruma getirilmesi amaçlanıyor.

DHA/HS,EC

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