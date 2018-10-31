Memet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

Oyuncu Memet Ali Alabora hakkında Gezi protestoları nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre yakalama kararı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu Gezi Parkı eylemleriyle ilgili soruşturma kapsamında alındı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Başsavcılığın Gezi Parkı eylemlerine katıldığı gerekçesiyle Mehmet Ali Alabora hakkındaki tutuklama talebi yazısını kabul ederek tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Tutuklama kararında, Alabora'nın "kaos ve kargaşa yaratarak mevcut hükümeti işlevsiz hale getirmek ve ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirildiği" öne sürülen Gezi Parkı eylemlerinde etkin rol aldığı iddia edildi.

Başsavcılık tarafından nöbetçi hakimliğe gönderilen yazında, Alabora'nın Gezi Parkı protestoları sırasında Twitter hesabından, "Mesele sadece Gezi Parkı değil arkadaş, sen hala anlamadın mı?" şeklinde provokatif paylaşımlarda bulunduğu iddia edilerek, bu konularla ilgili Alabora ve Osman Kavala arasında telefon görüşmelerinin yapıldığının tespit edildiği savunuldu.

Yazıda ayrıca, "Garaj İstanbul ve benzeri yerlerdeki toplantılarda Gezi eylemlerinde sanatçıların ne şekilde kullanılması gerektiğinin konuşulduğu ve bu konuda planlama yapılarak kararlar alındığı anlaşılmıştır. Memet Ali Alabora'nın da sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarla halkı sokağa, eylem yapmaya çağırdığı görülmüştür" ifadesine yer verildi.

Başsavcılık yazısında, Gezi eylemlerinin Osman Kavala önderliğinde Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür tarafından organize edildiği iddia edilerek, "Yurt dışında bulunan Memet Ali Alabora'nın hükümete yönelik darbeye teşebbüs suçunu işlediğine dair yeterli ve somut deliller mevcuttur" ifadesi kullanıldı.

Memet Ali Alabora uzun süredir Galler'de yaşıyor.

DW / HT,BÜ

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