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İtalya Lampedusa'ya göç dalgasında AB'den yardım istiyor

16 Eylül 2023

İtalya düzensiz göçmenlerin Kuzey Afrika'dan Lampedusa Adası'na gitmesinin engellenmesi için AB'nin "gerekirse bir donanma misyonuyla" devreye girmesini istiyor.

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Lampedusa | Italien | Migranten
Fotoğraf: Alessandro Serrano/AFP/Getty Images

Son günlerde göç dalgası nedeniyle Lampedusa Adası'nda "acil durum" ilan eden İtalya, Avrupa Birliği'nden (AB) sorunun çözümü için yardım istiyor. İtalya'nın aşırı sağcı Başbakanı Giorgia Meloni Cuma akşamı yayınladığı video mesajda, göçmenlerin Akdeniz'i geçmesini engellemesi için zorunlu durumlarda AB'nin "gerekirse bir donanma misyonuyla" devreye girmesi gerektiğini söyledi.  Düzensiz göçmenlerin İtalya'nın Lampedusa'ya ulaşmasının engellenmesi için çok sert bir tutum izleyeceklerini söyleyen Meloni, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'den, göç konusunu Ekim ayında yapılacak AB Zirvesi'nin gündemine almasını rica ettiğini belirtti.

Meloni, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'a, "İtalya’nın içinde bulunduğu durumun ciddiyetinin farkına varabilmesi için" kendisiyle birlikte Lampedusa'yı ziyaret etme çağrısında da bulundu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Fotoğraf: Virginia Mayo/dpa/picture alliance

İtalya kıyılarına bu yıl 126 bin düzensiz göçmen ulaştı. Bu rakam, 2022'nin aynı dönemine göre iki kat fazla. İtalya son günlerde Lampedusa'ya düzensiz göçmen akınının olması sebebiyle "acil durum" ilan etti. Lampedusa Belediye Başkanı Filippo Mannino Perşembe günü RTL 102.5 radyosuna yaptığı açıklamada, sadece son iki gün içinde adaya Kuzey Afrika'dan 7 bin düzensiz göçmenin botlarla geldiğini söyleyerek, adanın bu durumla başedemeyecek durumda olduğunu belirtti. "Lampedusa sakinleri göçmenlere hep kucak açtı" diyen Belediye Başkanı ancak artık bir dönüm noktasına geldiklerini ve adanın bir krizde olduğunu vurguladı.

Alman hükümeti Lampedusa'ya çok sayıda düzensiz göçmenin gitmesi sebebiyle Avrupa dayanışma mekanizması çerçevesinde İtalya'dan gönüllü sığınmacı alma uygulamasını sürdüreceğini duyurdu. Almanya kısa bir süre önce ise bu uygulamayı durdurma kararı almıştı. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, kamu televizyonu ARD'ye yaptığı açıklamada, gönüllü sığınmacı alınmasına son verilmesi kararını, "Çünkü İtalya, Dublin Sözleşmesi prosedürü çerçevesinde insanları geri alma konusunda isteklilik göstermedi" şeklinde açıklamıştı. Dublin Sözleşmesi'e göre bir sığınmacı adayının ilk olarak iltica başvurusunda bulunduğu ülke iltica prosedüründen sorumlu. Örneğin ilk olarak İtalya'da iltica başvurusunda bulunmuş bir sığınmacı adayı Almanya tarafından İtalya'ya geri gönderilebilir. Ancak Alman hükümeti, İtalya'nın geri gönderilmek istenen bu sığınmacıları kabul etmeye yanaşmadığını vurguluyor.

dpa, rtr, DW / HT,EC

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