 Melih Bulu′nun yardımcıları belli oldu | TÜRKİYE | DW | 08.02.2021

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TÜRKİYE

Melih Bulu'nun yardımcıları belli oldu

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin dışarıdan atandığı gerekçesiyle protesto ettiği Melih Bulu'nun yardımcılıkları için iki isim belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, 1 Ocak'ta rektörlüğe atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun yardımcıları olarak Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin getirildiği belirtildi.

Daha önce Bulu tarafından rektör danışmanı olarak görevlendirdiği açıklanan Prof. Dr. Oğuzhan Aygören, görevlendirmeden haberi olmadığını ve görevi kabul etmeyeceğini duyurmuştu. DEVA Partisi kurucularından olan Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü öğretim üyesi Aygören konuyla ilgili Twitter hesabından "Ayrıştırıcı ve hedef gösterici mesajlar, bugün üniversite ve çevresinde polis baskısıyla gerçekleşen olaylar, öğrencilerimize güvenlik görevlilerinin müdahalesi kabul edilebilir değildir. Tüm bu sebeplerle, bu atamayı kabul etmemin mümkün olmadığını tüm kamuoyuyla paylaşmak isterim" açıklamasını yapmıştı.

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu

Rektör yardımcılığına atanan Kumbaroğlu, Uluslararası Atom Enerji Kurumu'nda Türkiye temsilciliği olan Enerji Ekonomisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürüyor. Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'ne 2005'te profesör olan ve 2014–2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ise, Almanya'daki Stuttgart Üniversitesi, Japonya'daki Gunma Üniversitesi, Norveç Teknik Üniversitesi ile İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesinde konuk profesör olarak bulundu.

Akademisyenler rektörlüğe sırtını döndü

Öte yandan Boğaziçili akademisyenlerin Bulu'ya karşı başlattıkları protesto eylemleri sürüyor.

Üniversite'nin bahçesinde bir araya gelen akademisyenler, cübbelerini giyip rektörlük binasına arkalarını dönerek Bulu'nun istifasını istedi. Akademisyenler yaptıkları ortak açıklamada, Boğaziçi'nde açılması planlanan iki yeni fakülteyle ilgili YÖK ile Üniversite arasında gereken müzakere ve planlama sürecinin yürütülmediğini belirtti. "Bu adımla anayasamız tarafından akademik özerklik ilkesi bir kez daha açık şekilde ihlal edilmiştir. Kabul etmiyoruz" ifadelerini kullanan akademisyenler, 12 Eylül askeri rejiminden bu yana Boğaziçi Üniversitesi'ne dayatılan bu kararla üniversitenin iradesinin hiçe sayıldığı vurgulandı.

Tutuklu ve ev hapsindeki öğrencilerin de serbest bırakılmasını talep eden akademisyenler, "Ayrıca hocamız ve meslektaşımız Prof. Ayşe Buğra’ya yönelik yapılan saldırıyı esefle karşılıyor, kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.

DW,HS,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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