Meksika'nın yeni Devlet Başkanı Lopez Obrador

Meksika'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin sonucu belli oldu. İlk resmi sandık çıkış anketlerine göre oyların yüzde 53'ünü alan 64 yaşındaki solcu aday Andres Manuel Lopez Obrador seçimi kazandı. Lopez Obrador'un seçimdeki rakipleri muhafazakar Ricardo Anaya ile iktidardaki PRI Partisi'nden Jose Antonio Meade Lopez Obrador'un zaferini kabul ettiklerini açıkladılar. Ulusal Seçim Konseyi seçim sonuçlarını etkileyecek bir değişimin beklenmediğini açıkladı.

Lopez Obrador Meksikalılara "diktatörlük olmaksızın köklü bir değişim" sözü verdi. Bunun yanı sıra komşu ABD ile dostane ve işbirliği içinde bir ilişki için çalışacağını belirtti. Lopez Obrador seçim kampanyalarında Meksikalılara yolsuzlukla mücadele etme sözü vererek, sosyal adalet için çabalayacağını vaadetmişti. Lopez Obrador ayrıca ülkedeki uyuşturucu kartellerinin uyguladığı şiddeti de sonlandırmak istediğini açıklamıştı. Görevdeki Devlet Başkanı Pena Niato yasalar doğrultusunda yeniden aday olamamıştı.

Meksika'nın yeni Devlet Başkanı'na ABD Başkanı Donald Trump'tan tebrik geldi. Trump twitter hesabından yaptığı paylaşımda Lopez Obrador'u zaferi nedeniyle tebrik etti.

Meksika'da 89 milyon seçmen bulunuyor. Ulusal Seçim Konseyi'nin verdiği bilgiye göre seçimlere katılım oranı yüzde 61. Gözlemciler seçimlerin sakin bir ortamda geçtiğini belirtti. Amerikan Devletleri Örgütü'nden (OAS) seçim gözlem heyeti seçimlerin barışcıl bir ortamda geçtiğini, katılımın yüksek olduğunu açıkladı.

dpa, AFP / HT, BÖ

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