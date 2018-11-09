 Meksikalılar ″göçmen kervanını″ protesto ediyor | DÜNYA | DW | 19.11.2018

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DÜNYA

Meksikalılar "göçmen kervanını" protesto ediyor

Orta Amerika’dan ABD’ye ulaşmak için ilerleyen göçmen kervanı Meksika’nın Tijuana kentinde protesto ediliyor. Gösterilere katılanlar, yoksulluktan kaçan binlerce kişiye karşı "istilacılar defolsun" pankartları açtı.

Mexiko Tijuana Proteste gegen Migranten aus Mittelamerika (picture-alliance/dpa/O. Martinez)

Meksika'nın sınır kenti Tijuana'da Orta Amerika'dan gelen binlerce kişinin yer aldığı göçmen kervanı tepkilere yol açıyor. Pazar günü yüzlerce Meksikalının katıldığı gösteride Honduras, El Salvador ve Guatemalalıların kente akın etmesi protesto edildi. Orta Amerika'dan yola çıkan göçmenler, Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmak istiyor.

Göstericiler "daha fazla kervan istemiyoruz" ve "istilacılar defolsun" yazılı pankartlar taşıdı. Göstericilerin 2 bin 500 dolayındaki Orta Amerikalı göçmenin kaldığı Tijuana'nın futbol stadyumuna yürümesi nedeniyle polis yolları kapattı. Yolların kapatılması üzerine bazı göstericiler ile polis arasında arbede çıktığı bildirildi.

Gelecek günlerde bölgeye 3 bin kadar göçmenin daha varması bekleniyor. Resmi makamlarca yeni gelenlerin de kentin spor tesislerine yerleştirileceği açıklandı.

Çoğu yerde Meksikalılar yolculukları sırasında göçmenlerle dayanışma gösterirken, Tijuana son durakları oluyor. Yine ABD'den sınır dışı edilen göçmenler de bu sınır kentine gönderiliyor. Belediye Başkanı Juan Manuel Gastelum "göçmen kenti sayılsa da, Tijuana'nın böyle bir akına hazırlık olmadığını" söyledi. ABD sınırı yakınlarındaki Tijuana'da yaşayanlar ve işletmeler artan göçmen sayısı yüzünden ABD ile ilişkilerin bozulmasından endişe ediyor.

Polisle göstericiler arasında arbede çıktı

Polisle göstericiler arasında arbede çıktı

8 bin göçmenin hedefi ABD

Göçmenler ABD'de iltica başvurusunda bulunmak üzere yaklaşık bir ay önce yola çıkmışlardı. Orta Amerikalılar fakirlik ve şiddetten kaçıyor. Mahalleleri ele geçiren gençlerin kurdukları çetelerin halktan haraç topladığı ve gençleri çete üyesi olmaya zorladığı belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump defaten göçmenlerin ülkeye girmelerine izin vermeyeceklerini açıklamıştı. Kervanların ülkeyi işgal edeceklerini söyleyen Trump Meksika sınırına 5 bin 600 asker göndermişti. Trump ardından bu sayıyı 15 bine kadar çıkaracaklarını belirtmişti. Çeşitli ülkelerden 8 bin dolayındaki göçmen gruplar halinde ABD'ye doğru ilerliyor.

Donald Trump Twitter paylaşımında "Kendi bayraklarını taşıyan ve ABD'ye iltica etmek isteyen kaçak göçmenlerin durdurulup geri gönderileceğini" yazmıştı. "İşgale hazır olmadıklarını ve buna izin vermeyeceklerini" belirten Trump "suç işleyenlerin Meksika'nın başına büyük iş açtıklarını" belirtmiş ve ülkelerine dönmelerini istemişti.

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ABD'ye geçmek isteyen 20 bin göçmen kayboldu

DW, dpa/AG, GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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ABD Başkanı Trump, ABD’ye yaklaşan göçmen kafilesinin sınırda taş atmaları halinde askerlerin karşılık vereceğini söyledi. Trump göç yasasında da değişiklik yapacağını duyurdu. (02.11.2018)  

Trump Meksika sınırına 15 bin asker göndermek istiyor

ABD Başkanı Trump, göçmenlere yönelik tutumunu sertleştiriyor. Trump, ABD’ye doğru ilerleyen göçmen kafilesinin ülkeye girişini engellemek için Meksika sınırına 15 bin asker göndereceğini açıkladı. (01.11.2018)  

BM: ABD’ye doğru yol alan göçmenlerin sayısı 7 bini geçti

BM, Honduras, El Salvador ve Guatemala’dan yola çıkarak ABD’ye ulaşmaya çalışanların sayısının 7 bini aştığını açıkladı. Diğer yandan günlerdir yollarda olan kafilede iki Honduraslının hayatını kaybettiği bildirildi. (23.10.2018)  

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ABD'ye geçmek isteyen 20 bin göçmen kayboldu  

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