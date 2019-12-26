Meksika'da 7.4 büyüklüğünde deprem

Meksika'nın güneyinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Oaxaca eyaletinde bulunan Crucecita kasabasının 23 kilometre güneyi olduğu bildirildi. Depremde ilk belirlemelere göre en az bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Depremin ardından tsunami alarmı verilirken bölgedeki halk da evlerini ya da bulundukları binaları terk edip sokaklar ve parklarda toplandı.

Meksika Sivil Koruma Dairesi, ilk belirlemelere göre Oaxaca eyaletinde bir kişinin öldüğünü, bazı binalarda hafif hasar meydana geldiğini açıkladı.

TVV Noticias adlı İspanyolca yayın yapan bir televizyon kanalı deprem anına ilişkin görüntüler paylaştı.

Depremin merkez üssüne yaklaşık 700 kilometre mesafedeki başkent Meksiko'nun yanı sıra Guerrero, Veracruz, Puebla ve Chiapas eyaletlerinde de sarsıntının hissedildiği belirtildi.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da, halkı sakin olma çağrısı yaparak, olası artçı sarsıntılara hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

Tsunami uyarısı

Depremin ardından ABD Pasifik tsunami uyarı merkezi, Güney Meksika, Guatemala, El Salvador ve Honduras kıyıları için tsunami uyarısında bulundu. Merkezden yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün yaklaşık 1000 kilometre çevresinde yüksekliği 3 metreye çıkabilecek dalgaların beklendiği belirtildi.

Sıklıkla depremlerle sarsılan Meksika'da son olarak 2017 yılında meydana gelen depremde 369 kişi ölmüştü. Başkent Meksiko'da 1985'te meydana gelen depremde ise en az 10 bin kişi yaşamını yitirmişti.

dpa, AFP/JD,HS

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