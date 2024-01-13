Mehmet Eymür hayatını kaybetti

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür, Cumartesi sabah saatlerinde, tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede yaşamını yitirdi.

Geçtiğmiz hafta solunum yetmezliği şikayeti ile hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımdaki tedavisi kapsamında entübe edildiği bildirilen 81 yaşındaki Eymür'ün, KOAH'nın yanı sıra parkinson ve demans hastalığı bulunuyordu.

Mehmet Eymür kimdir?

1983 yılında MİT bünyesinde kurulan Kaçakçılık Şubesi'nin başına müdür olarak atanan Eymür, 1990'da uğradığı suikast sonucu öldürülen MİT mensubu Hiram Abas'ın en yakın çalışma arkadaşlarından biriydi. Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ ile bir dönem Olağanüstü Hal Bölgesi (OHAL) Valiliği yapan Ünal Erkan ve Mehmet Ağar aleyhine hazırladığı rapor sebebiyle 1988 yılında MİT'ten ayrılan Eymür, kısa süre sonra kuruma yeniden döndü ve 1995'te Kontrterör Daire Başkanı olarak çalışmaya başladı. 1997'de Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gönderilen Eymür, bir yıl sonra merkeze çekildi ve kısa süre sonra MİT'ten uzaklaştırıldı.

ANKA,DHA,DW / ET,JD

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