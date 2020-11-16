 Mehmet Baransu′ya 17 yıl 1 ay hapis cezası | TÜRKİYE | DW | 23.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Mehmet Baransu'ya 17 yıl 1 ay hapis cezası

Kapatılan Taraf gazetesi muhabiri Mehmet Baransu’ya 2013 yılında yazdığı bir haberden 17 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Mehmet Baransu

Mehmet Baransu

Taraf gazetesinin 28 Kasım 2013 tarihli sayısında yayınlanan "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" manşetine konu olan haberi nedeniyle Mehmet Baransu 4 ayrı suçtan toplam 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına Baransu cezaevinden SEGBİS sistemi ile katıldı. Davanın diğer sanığı olan, haberin yayınlandığı tarihte Taraf Gazetesi'nin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yapan Murat Şevki Çoban ise duruşmaya katılmadı. Baransu mahkemede beraatını talep etti. Çoban'ın avukatı Figen Albuğa Çalıkuşu da haberi yapan kişinin imzasının belli olduğunu ve müvekkilinin haberde sorumluluğu olmadığını belirterek müvekkilinin beraatını istedi.

Mahkeme Baransu'yu "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri temin etme", "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri açıklamak", "MİT'in görev ve faaliyetine ilişkin bilgileri ve belgeleri temin etmek suretiyle MİT Kanunu'na muhalefet" ve "MİT'in görev ve faaliyetine ilişkin bilgi ve belgeleri yayınlanması veya açıklanması" suçlarından suçlu bularak toplam 17 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, Murat Şevki Çoban'ın tüm suçlardan beraatına karar verdi.

DHA / EC, BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Türkei Sinan Ogan, Umit Ozdag, Meral Aksener

Ümit Özdağ İyi Parti'den ihraç edildi 16.11.2020

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ İyi Parti Disiplin Kurulu tarafından partiden oybirliğiyle ihraç edildi. Kurul Özdağ'ın eylemlerinin parti tüzüğüne aykırı olduğunu belirtti.

Türkei Istanbul | Boss der türkischen Mafia: Alaattin Cakici umringt von Polizisten

Ankara'da siyasete mafya gölgesi düştü 18.11.2020

Alaattin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesi Ankara'da devlet, siyaset, mafya ilişkisini gündeme getirdi. Susurluk dönemini yakından tanıyan siyasetçilerden Fikri Sağlar, "90'lı yıllara dönüyoruz" uyarısı yapıyor.

USA Mike Pompeo

Pompeo'dan Metin Topuz kararına tepki 12.06.2020

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD İstanbul Başkonsolosluğu eski çalışanı Topuz hakkında verilen hapis cezası kararına sert tepki gösterdi. Pompeo, kararın "hızlı bir şekilde kaldırılmasını" beklediklerini ifade etti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Istanbul | Protest von Frauen gegen Gewalt

Kadınlar cinayetleri durdurmak için sokağa çıktı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, İstanbul, Ankara, Adana, Balıkesir, Samsun ve Rize gibi kentlerde düzenledikleri eylemlerle İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  