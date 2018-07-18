 Mehmet Altan′dan OHAL Komisyonu hakkında suç duyurusu | TÜRKİYE | DW | 14.01.2019

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TÜRKİYE

Mehmet Altan'dan OHAL Komisyonu hakkında suç duyurusu

Akademisyen Mehmet Altan KHK ile ihraç edildiği üniversitedeki görevine dönüş başvurusunu reddeden OHAL Komisyonu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Türkei - Journalist und Autor Mehmet Altan (DHA Doğan Haber Ajansı)

Akademisyen ve gazeteci Prof. Dr. Mehmet Altan suç duyurusuna, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraçları incelemek üzere kurulan OHAL Komisyonu'na yaptığı İstanbul Üniversitesi'nden ihraç işleminin kaldırılmasına yönelik başvurusunun reddedilmesini gerekçe gösterdi.

21 ay tutuklu kalan Altan "Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sını ve Anayasa Mahkemesi kararını yok sayarak meşruiyetini tamamen yitiren OHAL Komisyon Başkan ve üyeleri hakkında, görevi kötüye kullanmaktan" Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında başlatılan operasyonlar kapsamında kardeşi gazeteci ve yazar Ahmet Altan ile birlikte 10 Eylül 2016'da gözaltına alınan Mehmet Altan, aynı yıl 22 Eylül'de de tutuklanmıştı.

Ahmet Altan bugün itibariyle 844 gündür tutuklu

Ahmet Altan bugün itibariyle 844 gündür tutuklu

Mehmet Altan ve beraber yargılandığı Ahmet Altan ile Nazlı Ilıcak hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme" suçundan Şubat ayında müebbet hapis cezası verilmiş, daha sonra istinaf mahkemesi bu cezayı onadığını açıklamıştı.

Mehmet Altan'ın yaptığı başvurular üzerine Anayasa Mahkemesi geçen yıl 11 Ocak'ta ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de 20 Mart'ta kendisi hakkında "hak ihlali" yapıldığına dair karar vermiş, bunun ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi, Altan hakkında yerel mahkemece verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin üst mahkemeye yapılan başvuruyu incelemişti.

Anayasa Mahkemesi'nin 11 Ocak'ta almış olduğu kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiği kararı doğrultusunda değerlendirmesini yapan 2'nci Ceza Dairesi, AYM'nin kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlaması dolayısıyla 27 Haziran'da Mehmet Altan hakkında tahliye kararı vermişti.

DW/SSB,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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