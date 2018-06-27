Mehmet Altan için tahliye kararı

Tutuklu akademisyen ve gazeteci Mehmet Altan hakkında, 21 aylık tutukluluk süresinin ardından bugün tahliye kararı verildi.

İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi 2'inci Ceza Dairesi, Altan hakkında yerel mahkemece verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin üst mahkemeye yapılan başvuruyu inceledi.

Anayasa Mahkemesi'nin 11 Ocak'ta almış olduğu kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiği kararı doğrultusunda bugünkü değerlendirmesini yapan 2'inci Ceza Dairesi, AYM'nin kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlaması dolayısıyla Altan hakkında tahliye kararı verdi.

Bugünkü duruşmada dosyaları incelenen diğer sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedilirken 21 Eylül'e duruşma günü verildi.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında başlatılan operasyonlar kapsamında kardeşi Ahmet Altan ile birlikte 10 Eylül'de gözaltına alınan Altan, 22 Eylül'de de tutuklanmıştı.

Tebrik mesajları

Altan'ın tahliye kararı geniş yankı buldu.

Gazeteci Hasan Cemal tahliye kararını Twitter üzerinden "sevindirici haber" sözleriyle değerlendirirken, Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye araştırmacılarından Andrew Gardner, "gecikmiş bir karar" ifadesini kullandı. Gardner ayrıca bu kararın ardından Türkiye'de haksız yere tutuklanmış diğer gazetecilerin de serbest bırakılmasını umduğunu kaydetti.

Avukat Veysel Ok Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hak ihlali olarak nitelendirdiği ve alt mahkemenin uymadığı kararların geç de olsa uygulanmasını "iyi haber" sözleriyle karşıladı.

Uluslararası Yazarlar Birliği PEN de, Anayasa Mahkemesi'nin daha önceden verdiği tahliye kararının uygulanmamasına vurgu yaparak, "asla gözaltına alınmamalıydı" yorumunu yaptı.

AYM kararı uygulanmamıştı

"Hak ihlali" yapıldığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuran Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında mahkeme tarafından 11 Ocak'ta tahliye kararı verilmiş, ancak o dönem Altan'ın davasına bakan İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Her iki sanığın dosyalarını değerlendiren ağır ceza mahkemeleri, AYM kararı ardından avukatların tahliye başvurularına verdikleri yanıtta, karara gerekçe olarak AYM kararının henüz kendilerine tebliğ edilmemesini göstermişti.

AYM ise resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajlarında kararın tam metinlerinin internet siteleri üzerinden yayınlandığına dikkat çekmiş, ancak alt mahkemelerin tahliyeleri reddetmesi sonucu hukuki kriz yaşanmıştı.

Mehmet Altan'ın avukatı Veysel Ok Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AYM kararının herkes için bağlayıcı olduğuna dikkat çekerek, ağır ceza mahkemesi kararının anayasaya aykırı olduğunu belirtmişti.

AİHM'den de Türkiye'ye mahkûmiyet kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Mart ayında AYM'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay'la ilgili kararlarını destekleyen ve onaylayan bir karar alarak, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine hükmetmişti.

AİHM, Ankara'nın davacıların her birine manevi tazminat olarak 21 bin 500 euro ödemesine karar vermişti.

AİHM'e bireysel başvuru yapan gazetecilerden Alpay, yaklaşık 20 ay süren tutukluluğunun ardından Mart ayında AYM'nin ikinci kez aldığı "hak ihlali kararı" sonrası ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti.

DW/ÇÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe