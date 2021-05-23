 Mehmet Ağar′dan Yalıkavak Marina açıklaması | Türkiye | DW | 28.05.2021

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Türkiye

Mehmet Ağar'dan Yalıkavak Marina açıklaması

Yalıkavak Marina'daki yönetim kurulu başkanlığı görevine son verildiği iddia edilen Mehmet Ağar ANKA'ya yaptığı açıklamada, "Bu olaylar başladığı anda, ayrılmak istediğimi ifade etmiştim" dedi.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in suçlamalarıyla karşı karşıya olan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın Bodrum Yalıkavak Marina'daki yönetim kurulu başkanlığı görevine son verildiği iddia edildi. İddialarla ilgili ANKA haber ajansının sorularını yanıtlayan Ağar, görevden alınıp alınmadığı sorusuna net bir yanıt vermedi.

"Bu olaylar başladığı anda ayrılmak istediğimi ifade etmiştim. Ameliyat olunca biraz beklemişler anlaşılan" diyen Ağar, sözlerini "Zor bir ameliyat geçirdim, sağlığımı düşünüyorum. Yönetim Kurulu ne yaptı bilmiyorum, zaten ayrılmak niyetindeydim. Ameliyat olduktan sonra İstanbul'daki evimde dinlenmeye çekildim. Benim Bodrum'da ne işim var? Hastaneden yeni çıktım evdeyim" diye sürdürdü.

Ağar, "Onlar belki bu hastalık dolayısıyla bir jest yaptılar bana. Bugüne kadar bekletmişlerdir. Ama konular çıktığı anda 'herkes rahatlasın' diye bir dilekçe vermiştim, kapatsınlar diye konuyu. Yani ayrılmak istediğimi 10-15 gün evvel önce beyan etmiştim, ben. Ne yaptılar bilmiyorum. İşin doğrusu ilgilenecek vaktim de yok" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ağar'a yakın kaynakların da Ağar'ın Marina'daki görevinden alındığı bilgisini doğruladığı belirtiliyor. Şirketin de bugün konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

Sedat Peker'in iddiaları

Sedat Peker'in yayınladığı videolarda ortaya attığı en önemli iddialardan biri de gazeteci-yazar Uğur Mumcu cinayetinde Mehmet Ağar'ın parmağı olduğuydu. Peker konuyla ilgili olarak, "Uğur Mumcu bence şehittir. Neden öldürüldü? Öldürüldüğü zaman yazdığı yazılara bakın. Hep terör bölgelerinde uyuşturucu tarlaları olur ve silah ticareti. Şehit olduğunda yanına ilk gelen kim? Mehmet Ağar. Katil hep ilk gelir. Ve eşine diyor ki: Ben buradan bir tuğla çekersem devlet aşağıya iner" demişti.

Peker, ayrıca Ağar'ın Azeri iş insanı Mübariz Mansimov'u tehdit ettiğini ve bu şekilde Marina'yı aldığını iddia etmiş, Ağar da Sözcü gazetesine Yalıkavak Marina ile ilgili yaptığı açıklamada "Ben olmasan mafya çökerdi" ifadesini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Habertürk TV'de yaptığı açıklamada, Ağar'a çağrıda bulunarak "Sayın Ağar'ın marinada görev alması doğru mu? 48 saat içinde ben olsam ayrılırım. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum" demişti.

 

ANKA,DW / HS,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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