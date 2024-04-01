Mehmet Şimşek'ten "programa devam" mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yaptığı ilk açıklamada orta vadeli programa devam mesajı verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek seçim sonrası ilk açıklamasını sosyal medya hesabı X üzerinden yaptı. Seçimlerden sonra 2023'te açıklanan Orta Vadeli Programı (OVP) programı devam ettireceklerini belirten Şimşek enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacaklarını söyledi.

Şimşek açıklamasında "OVP'de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız. Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır. Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız" ifadelerine yer verdi.

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine hayat pahalılığının damga vurduğu bir atmosferde girmiş ekonomi uzmanları yerel seçimler sonrasında parasal ve mali sıkılaşmanın daha da artacağı uyarısında bulunmuştu.

Türkiye'de 14 Mayıs seçimlerinin ardından göreve gelen Mehmet Şimşek liderliğindeki yeni ekonomi yönetimi, "rasyonel politikalara dönüleceği" vaadinde bulunmuştu. Bakan Şimşek, bu dönüşün "kademeli" şekilde ilerleyeceğini açıklamıştı.

OVP'de hedef enflasyonun tek haneye düşmesi

Eylül 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin ekonomik yol haritasını belirleyenOrta Vadeli Programıkamuoyuyla paylaşmıştı. Program ile, 2026'da enflasyonun tek haneye düşürülmesi hedefleniyor.

DW, EÇ,JD

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