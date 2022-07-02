Meclis ek göstergeyi kabul etti, tatile girdi

Ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesinin de yer aldığı torba kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatile girdi. 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama döneminde ilk gündem maddesinin ise dezenformasyon yasasına yönelik kanun teklifi olması bekleniyor.

TBMM Genel Kurulu, memurların ek göstergesinden emekli aylıklarına, elektrikli araçların ÖTV indiriminden öğrenci affına kadar milyonlarca kişiyi ilgilendiren torba yasa teklifi için dün gece geç saatlere kadar mesai yaptı. Düzenlemenin kabul edilmesinin ardından Meclis’in 1 Ekim’e kadar tatile girmesi kararlaştırıldı. Öte yandan aralarında Anayasa, Adalet, Dışişleri, KİT ve Dijital Mecralar Komisyonu’nun da bulunduğu 10 komisyonun tatil döneminde çalışabilmesi için de Resmi Gazete’de karar yayımlandı.

Dezenformasyon yasası teklifi ertelendi

Meclis’i önümüzdeki yasama döneminin başlangıcında da yoğun bir gündem bekleyecek. Mayıs ayının sonunda Meclis’e sunulan ve kamuoyunda "dezenformasyon yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri yeni yasama dönemine bırakıldı. Teklifin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" eylemine bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngören 29’uncu maddesi tepkilere neden olurken, AKP’nin bu ve bunun gibi bazı maddeleri yeniden gözden geçireceği iddia ediliyordu. Meclis’in 1 Ekim’deki genel kurul mesaisine Adalet Komisyonu’nda kabul edilen "dezenformasyon yasası"na ilişkin kanun teklifine ilişkin görüşmelerle başlaması bekleniyor.

Çay ve endüstri bölgeleri kanunları yeni döneme kaldı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) tarafından Meclis’e sunulan ancak henüz yasalaştırılmayan Çay Kanunu ile Endüstri Bölgeleri Kanunu teklifleri de yeni yasama döneminde ele alınacak konuların başında gelecek. Çay Kanunu’na ilişkin teklifle çay tarımı ve yaş çay yaprağı satışı ile kuru çay üretimi ve satışına dair usul, esas ve yükümlülükler düzenleniyor. Bunun yanında çay üretimi ve satışıyla ilgili düzenleneyici ve denetleyici kurallara aykırı davrananlar hakkında uygulanacak idari yaptırımlar da belirlenecek. Teklif, TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyonu’nda görüşüldükten sonra Genel Kurul gündemine sunulacak. Endüstri bölgelerine ilişkin kanun teklifi ise TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edildi ancak Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmedi. Yeni yasama döneminde Genel Kurul’da ele alınacak kanun teklifi ile özel endüstri bölgeleri için kurulu alanlarda 150 bin metrekare şartı 100 bin metrekareye, boş alanlarda 200 bin metrekare şartı 150 bin metrekareye düşürülecek. Bu şekilde yüksek teknolojili yatırımların da özel endüstri bölgesi imkanlarından faydalanmasının amaçlandığı belirtiliyor.

Aydeniz'in fezlekesi komisyonda

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırlanan fezleke de Meclis’in gündeminde olacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydeniz hakkında 12 Haziran’da İstanbul’da izinsiz gösteride polis memuruna yumruk attığı iddiasıyla dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırladı. Fezlekenin Meclis’e ulaşmasının ardından 23 Haziran’da toplanan Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi. Komisyon, Resmi Gazete’de alınan karar gereği yaz döneminde çalışmasına devam edebilecek. Ancak, komisyonda karar alınsa bile Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılması için bu kararın 1 Ekim tarihinden itibaren açılacak olan TBMM Genel Kurulu’nda okunması gerekecek.