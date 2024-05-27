MEB Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamuoyunda tartışmalara neden olan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni onayladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onay sürecinden geçen ve kamuoyunda tartışmalara neden olan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adlı yeni müfredatı onayladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 9 dersin öğretim programı ile ortak metni, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce 10 dersin öğretim programı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 7 dersin öğretim programı 26 Nisan'da kamuoyunun görüş ve önerisine sunuldu. 10 Mayıs'a kadar askıda kalan taslağa bu sürede 67 bin 284 görüş ve öneri iletildiği belirtildi.

Yeni müfredatta din dersi ağırlığı To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Yeni müfredat taslağına öğretmenlerden 38 bin 865 görüş ve öneri geldiği kaydedildi. Müfredat taslağına sivil toplum kuruluşları, eğitim platformları ile eğitimin diğer paydaşlarından 28 bin 419 görüş bildirildiği ifade edilerek, müfredat için görüş ve önerilerin yüzde 58'inin öğretmenlerden, yüzde 42'sinin ise diğer paydaşlardan geldiği kaydedildi. Gelen görüşlerin üçte birinin ortak metne, altıda birinin ise okul öncesi eğitim programına yönelik olduğu bildirildi.

Yeni müfredata ilişkin 26 dersin "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" öğretim programları, 16-22 Mayıs'ta Talim ve Terbiye Kurulu'nun gündemine alınarak görüşüldü ve Kurul'un onayından geçti.



Yeni müfredat internetten erişime açıldı

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yeni müfredatı onaylamasının ardından "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", Bakanlığın "https://mufredat.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişime açıldı.

Yeni müfredat, gelecek eğitim-öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.

Eski müfredat ve yeni müfredatı karşılaştıran eğitim uzmanları din içerikli derslerin "kültür" dersi olmaktan çıkıp "dini eğitime" dönüştüğü eleştirisi dile getirmişti. Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitim müfredatının geri çekilmesi için imza toplamış ve kapsamlı bir raporla birlikte MEB'e teslim etmişti.

ANKA, DW / HT,HS

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