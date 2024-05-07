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MEB 20 bin öğretmen atayacak

7 Mayıs 2024

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımlarını açıkladı.

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Fotoğraf: DHA

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bilhassa son dört yıl hem Türkiye’de hem dünyada ekonomik hayatı, sosyal hayatı alt üst eden arzu edilmeyen olaylar yaşandı. Pandemi ile başladığımız süreçte ekonomi ciddi şekilde daraldı. Ardından asrın felaketini yaşadık. Üstüne iki tane seçim yaşadık. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz konjonktürde sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık" açıklamasını yaptı.

MEB de 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımlarını açıkladı. 

Buna göre sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20- 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak. 

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek. Adayların gireceği sözlü sınavlar ise 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak. 

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş ise şöyle: Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, rehberlik bin 597, din kültürü ve ahlak bilgisi bin 594, İngilizce 968. 

DW/BK,JD

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