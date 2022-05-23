Maymun çiçeği vakalarında artış endişe yaratıyor

Maymun çiçeği vakalarında artış sürüyor. Arjantin ve Avusturya'da da şüpheli vakalar tespit edildi. Uzmanlar, vaka artışının yaz aylarında daha da artacağı uyarısında bulunuyor.

Afrika ülkeleriyle sınırlı olan maymun çiçeği enfeksiyonlarının son haftalarda kıta dışında da görülmeye başlaması endişeye yol açıyor.

Hastalığın İngiltere, Portekiz, İspanya, İtalya, Almanya, Belçika, Kanada ve ABD'de görülmesinden sonra Avusturya ve Arjantin'de de şüpheli vakalar ortaya çıktı.

Avusturya'da da başkent Viyana'da 35 yaşında bir kişi, maymun çiçeği enfeksiyonu kuşkusuyla müşahade atına alındı.

Kamu televizyonu ORF söz konusu hastada çiçek hastalığı virüsünün tespit edildiğini bildirdi. Haberde, virüsün maymun çiçeği olup olmadığının yapılacak tetkiklerden sonra saptanacağı kaydedildi.

Arjantin Sağlık Bakanlığı da, başkent Buenos Aires'te maymun çiçeği enfeksiyonundan şüphelenilen ilk vakanın görüldüğünü bildirdi.

Yapılan açıklamada hastanın semptomlarının maymun çiçeği ile aynı olduğu belirtilirken, hastanın kısa süre önce İspanya'dan döndüğü ve durumunun stabil olduğu aktarıldı. Sağlık Bakanlığı hastanın, durumu netliğe kavuşturulana kadar izole edileceğini bildirdi.

Almanya'da iki vaka

Almanya'da bir kişide daha maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği, böylece sayısının ikiye yükseldiği açıklandı.

Berlin Senatosu'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamada, Almanya'da maymun çiçeği enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alınan iki hastanın durumunun stabil olduğu ifade edildi.

Maymun çiçeği hastalığının belirtileri Fotoğraf: CDC/Getty Images

Yapılan açıklamada, söz konusu hastalarla temas halinde olanlara ulaşılmaya çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada, önümüzdeki günlerde daha fazla enfeksiyon kaydedileceği tahmininde de bulunuldu.

Almanya'da ilk vakaya Cuma günü Münih'te rastlanmıştı.

ABD teyakkuzda, DSÖ hazırlık yapıyor

Salgının herkes için endişelenmek için yeterli gerekçe oluşturduğuna dikkat çeken ABD Başkanı Joe Biden, "Ne yapabileceğimizi bulabilmek için çok yoğun şekilde çalışıyoruz" diye konuşurken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de salgının yayılamasını yavaşlatmak için hazırlıklara başladı.

DSÖ hastalığın yayılma hızını azaltmak için önleyici yöntemlere yer verilen bir kılavuz hazırlıyor.

DSÖ Enfeksiyon Hastalıkları Baş Danışmanı David Heymann, Reuters'e verdiği demeçte, yaz aylarında vaka sayısının artmaya devam edebileceğinden endişe edildiğini söyledi.

Bununla birlikte, maymun çiçeği salgınının koronavirüs pandemisiyle karşılaştırılamayacağını belirten uzman, hastalığın bulaşmasının koronavirüs kadar kolay gerçekleşmediğine dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü salgının cinsel ilişki yoluyla yayıldığı tahmininde bulunuyor.

DSÖ Cumartesi günü yaptığı açıklamada, örgüt üyesi 12 ülkede 92 vakanın doğrulandığını, 28 şüpheli vakanın da incelemeye tabi tutulduğunu aktarmıştı.

Maymun çiçeği esas olarak Afrika'da görülen bir hastalık. Bu özelliğiyle mevcut salgınlardan farklı olarak değerlendiriliyor.

Hastalığın semptomları ateş, baş ağrısı ve ciltte döküntüler şeklinde görülüyor. Hastalık genellikle hafif olarak geçiriliyor.

Reuters/TY, JD