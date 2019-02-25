May’in Brexit’i erteleyebileceği iddia ediliyor

İngiltere Başbakanı Theresa May’in, Brexit tarihini erteleyebileceği iddia edildi. Bloomberg haber ajansının, May’e yakın kişilere dayandırdığı haberinde, bu şekilde 29 Mart’ta Brexit anlaşması olmadan Avrupa Birliği’nden (AB) çıkılmasının engelleneceği belirtildi. Haberde, konunun Bakanlar Kurulu toplantısında Salı günü tartışılacağı ve Başbakan May’in toplantıdan çıkan sonuç hakkında parlamentoyu bilgilendireceği kaydedildi.

The Sun gazetesi ise May'in anlaşma olmadan AB’den çıkılmasını resmi olarak reddeceğini öne sürdü. Bu durumda, Brexit tarihinin birkaç ay ertelenebileceği belirtildi.

Başbakan May, Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada ise Brexit’in ertelenmesinin hükümetle parlamento arasında AB’den ayrılık anlaşması konusunda yaşanan görüş ayrılığını gidermede bir yararı olmayacağını savunmuştu. Ancak AB de, Brexit tarihinin ertelenmesine sıcak bakıyor. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brexit’in ertelenmesinin “akılcı bir çözüm” olacağını söylemişti. İngiltere’nin 29 Mart’ta AB’den resmen ayrılması öngörülüyor.

Avam Kamarası’nın Çarşamba günü yapacağı oturumda Brexit konusu tartışılarak, AB ile yapılan Brexit anlaşmasına ilişkin değişiklik önergeleri oylanacak. Bu önergeler arasında Brexit tarihinin ertelenmesinin yanı sıra için ikinci bir referandum yapılması talebi de yer alıyor.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn

İşçi Partisi'nden ikinci referanduma destek

İngiliz İşçi Partisi de ikinci bir referandum talebine destek verdiğini açıkladı. Ana muhalefet partisinin lideri Jeremy Corbyn’ın Pazartesi akşamı partinin internet sayfasında yayınlanan açıklamasında, ikinci bir halk oylamasının Muhafazakar Parti’nin “ülkeye zarar verecek Brexit dayatmasını” engelleyeceğini ifade etti. Corbyn, ancak öncelikle İşçi Partisi olarak İngiltere’nin AB ile Gümrük Birliği dahilinde kalmasına ilişkin bir önerge sunacaklarını belirti. Corbyn, bunun reddedilmesi halinde ikinci bir referandum yapılması için önerge vereceklerini veya duruma göre mevcut önergeyi destekleyeceklerini açıkladı.

İşçi Partisi lideri Corbyn, Brexit konusunda atılacak diğer adımların oylanacağı oturumda, Mart ayının ortasına kadar ayrılık anlaşmasının onaylanmaması halinde, Başbakan May’i Brexit tarihini ertelemeye zorlayacak bir önergeye de destek vereceklerini vurguladı. Böylelikle, anlaşmasız olarak AB’den çıkılmasının engellenmesi hedefleniyor.

AB’ye kuşkuyla yaklaşan, sol eğilimli Corbyn, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması konusunda ikinci bir referandum yapılması taleplerine destek vermemişti. Erken seçimlere gidilmesini tercih eden Corbyn, Muhafazakarlar karşısında seçimlerden zaferle çıkmayı umuyordu.

Ancak İşçi Partisi içinde, yeni bir Brexit referandumu yapılması talebi destek görüyordu. Corbyn’in izlediği Brexit çizgisini eleştiren milletvekillerinin, partinin Avam Kamarası’ndaki grubundan ayrılması parti lideri üzerindeki baskıyı artmıştı.

İkinci bir referandum yapılmasını talep edenler, Haziran 2016’da yapılan ilk referandumda seçmenlerin yanlış argümanlarla aldatıldığını savunuyor. İkinci referandum taraftarları, AB’den ayrılmanın gerçek boyutları ortaya çıktığı için de seçmenlerin fikirlerinin bir kez daha sorulması gerektiğini savunuyor.

DW,AFP,rtr/JD,AÜ

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