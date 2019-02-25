 May Brexit′te ertelemeye gönülsüz | AVRUPA | DW | 25.02.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

May Brexit'te ertelemeye gönülsüz

İngiltere Başbakanı, Brexit'in erteleneceği iddialarına karşılık AB'den ayrılığın planlandığı gibi 29 Mart'ta gerçekleşmesinin ellerinde olduğunu savundu. AB Konseyi Başkanı ise "ertelemenin mantıklı" olduğunu söyledi.

Theresa May beim arabischen EU-Gipfel in Ägypten (picture-alliance/F. Seco)

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit'in ertelenmesinin hükümetle parlamento arasında AB'den ayrılık anlaşması konusunda yaşanan görüş ayrılığını gidermeye bir yararı olmayacağını savundu. May, AB'den resmen ayrılığın planlandığı gibi 29 Mart'ta gerçekleşmesinin kendi ellerinde olduğunu savundu. May, AB'den anlaşmasız bir şekilde ayrılmaktansa Brexit'i iki ay erteleme seçeneği üzerinde durduğu yönündeki iddiaları ise görmezden geldi.

Savunma Bakanlığı Müsteşarı Tobias Ellwood Pazartesi günü BBC'ye yaptığı açıklamada, anlaşmanın kabul edilmemesi halinde, sürenin uzatılması seçeneği ile karşı karşıya kalınacağını iddia etmişti. The Telegraph gazetesinin haberinde de, Başbakan May'in sunduğu Brexit anlaşmasının revize edilmiş halinin 12 Mart'a kadar onaylanmaması halinde, İngiliz hükümetinin resmi olarak erteleme başvurusunda bulunacağı öne sürülmüştü. İngiltere hükümetinin AB ile yaptığı ayrılık anlaşması İngiliz parlamentosu tarafından Ocak ayında reddedilmişti.

AB: Erteleme en mantıklısı

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise, Brexit'in ertelenmesinden yana olduğu bu koşullarda 29 Mart'ta gerçekleşecek bir ayrılığın çok riskli olduğunu belirtti. AB'ye üye bütün ülkelerin olası bir ertelemeye azami derecede anlayış ve iyi niyet göstereceğine inandığını belirten Tusk, "Erteleme mantıklı bir çözüm olacaktır" dedi. İngiltere parlamentosunda çoğunluğun sağlanamadığının açık olduğunu belirten Tusk, ertelemenin ne kadar süreliğine olması gerektiğine dair soruyu ise yanıtlamadı. 

Ägypten Gipfel EU und Arabische Liga in Sharm El Sheikh PK Tusk

Donald Tusk

 

May ve Tusk, AB ve Arap Birliği arasında gerçekleşen iki günlük bir zirve için Mısır'da bulunuyor. İki isim Pazar günü bir araya gelmişti. AB Komisyonu Başkanı Başkanı Jean-Claude Juncker ile de görüşen May, ülkesinde itirazlara neden olan Kuzey İrlanda sınırına ilişkin tedbir maddesini Brüksel ile yeniden müzakere etmek istiyor. Ancak AB yetkilileri anlaşmada değişikliği reddediyor.

Ertelemeye ilişkin parlamentoda farklı görüşler

Ertelemeyle ilgili parlamentoda farklı görüşler var. May'in lideri olduğu Muhafazakar Parti'den milletvekili Bernard Jenkin, "Erteleme kararı felaket olur. Politikamıza olan kalan inancın da yok olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Muhalefetteki Muhafazakar Parti milletvekili Yvette Cooper, ise 13 Mart'a kadar anlaşma sağlanamaması durumunda parlamentonun erteleme talep etmesi gerektiğini savundu.

İngiliz bakanlar Salı Brüksel'de

İngiltere'nin Brexit Bakanı Stephen Barclay ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Geoffrey Cox Salı günü Brüksel'de görüşmeler yapacak.  May'in, Salı günü parlamentoya görüşmelere ilişkin bilgi vermesi planlanıyor. Çarşamba günü de sürece ilişkin oylama yapılacak. Brexit anlaşmasının revize edilmiş halinin 12 Mart'a kadar parlamentonun onayına sunulması öngörülüyor. Brexit anlaşmasının bu hafta içinde parlamentonun onayına sunulması planlanıyordu. Ancak May, Pazar günü yaptığı açıklamada, anlaşmanın bu hafta içinde parlamentoda oylamaya sunulamayacağını, ama 12 Mart'a kadar sunulmasını temin edeceklerini belirtmişti.

Video izle 00:37

Brexit'in ikiye ayırdığı kasaba

rtr,AP/GY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

İngiliz hükümeti Brexit’i erteleme seçeneğini değerlendiriyor

İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasının parlamentoda onaylanmaması halinde Brexit’i erteleme seçeneğini gözden geçirdiği öne sürüldü. May’in Merkel ile yaptığı görüşmede de konunun gündeme geldiği belirtildi. (25.02.2019)  

Britanya şirketleri Brexit'e stoklamayla hazırlanıyor

Britanya’daki işletmeler düzensiz Brexit korkusuyla ara mal ve hammadde stoklamaya başladı. Lojistik şirketleri depolarının dolmasına sevinemiyor. (19.02.2019)  

İngiliz İşçi Partisi'nde istifa depremi

Birleşik Krallık'ta ana muhalefetteki İşçi Partisi'nde yedi milletvekili istifa etti. Vekillerin kararında, İşçi Partisi lideri Corbyn'in Brexit politikaları ve parti içindeki anti-Semitizm tartışmaları etkili oldu. (18.02.2019)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Brexit'in ikiye ayırdığı kasaba  

Benzer içerik

Symbolbild Brexit

İngiliz hükümeti Brexit’i erteleme seçeneğini değerlendiriyor 25.02.2019

İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasının parlamentoda onaylanmaması halinde Brexit’i erteleme seçeneğini gözden geçirdiği öne sürüldü. May’in Merkel ile yaptığı görüşmede de konunun gündeme geldiği belirtildi.

Brüssel - Theresa May bei EU Gipfel

İngiliz parlamentosundan Başbakan'a ikinci ret 14.02.2019

İngiltere'de parlamento, May'in Brexit'i Brüksel'le bir kez daha müzakere etmesine destek çıkmadı. Avam Kamarası'ndaki oylama May'in, sürece ilişkin parlamentodaki ikinci hezimeti oldu.

Scharm el Scheich Gipfel der EU und der Arabischen Liga

Avrupa Birliği ve Arap Birliği'nden ilk zirve 24.02.2019

Mısır, Avrupa Birliği ve Arap Birliği'nin ilk ortak zirvesine ev sahipliği yapıyor. Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın katılmayacağı zirvenin gündeminde göç ve güvenlik gibi başlıklar bulunuyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Theresa May beim arabischen EU-Gipfel in Ägypten (picture-alliance/F. Seco)

May Brexit'te ertelemeye gönülsüz

İngiltere Başbakanı, Brexit'in erteleneceği iddialarına karşılık AB'den ayrılığın planlandığı gibi 29 Mart'ta gerçekleşmesinin ellerinde olduğunu savundu. AB Konseyi Başkanı ise "ertelemenin mantıklı" olduğunu söyledi. 

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Women on view Exhibition Chaussee 36 | Franco Rubartelli (Courtesy Ira Stehmann Fine Art)

Seks satar: Reklamcılıkta kadının nesneleştirilmesi

"Sergilenen Kadınlar" sergisi, bazı fotoğrafçıların kadınları nasıl arzu objesi olarak işlediğine ışık tutuyor.  