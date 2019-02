May Brexit'te ertelemeye gönülsüz

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit'in ertelenmesinin hükümetle parlamento arasında AB'den ayrılık anlaşması konusunda yaşanan görüş ayrılığını gidermeye bir yararı olmayacağını savundu. May, AB'den resmen ayrılığın planlandığı gibi 29 Mart'ta gerçekleşmesinin kendi ellerinde olduğunu savundu. May, AB'den anlaşmasız bir şekilde ayrılmaktansa Brexit'i iki ay erteleme seçeneği üzerinde durduğu yönündeki iddiaları ise görmezden geldi.

Savunma Bakanlığı Müsteşarı Tobias Ellwood Pazartesi günü BBC'ye yaptığı açıklamada, anlaşmanın kabul edilmemesi halinde, sürenin uzatılması seçeneği ile karşı karşıya kalınacağını iddia etmişti. The Telegraph gazetesinin haberinde de, Başbakan May'in sunduğu Brexit anlaşmasının revize edilmiş halinin 12 Mart'a kadar onaylanmaması halinde, İngiliz hükümetinin resmi olarak erteleme başvurusunda bulunacağı öne sürülmüştü. İngiltere hükümetinin AB ile yaptığı ayrılık anlaşması İngiliz parlamentosu tarafından Ocak ayında reddedilmişti.

AB: Erteleme en mantıklısı

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise, Brexit'in ertelenmesinden yana olduğu bu koşullarda 29 Mart'ta gerçekleşecek bir ayrılığın çok riskli olduğunu belirtti. AB'ye üye bütün ülkelerin olası bir ertelemeye azami derecede anlayış ve iyi niyet göstereceğine inandığını belirten Tusk, "Erteleme mantıklı bir çözüm olacaktır" dedi. İngiltere parlamentosunda çoğunluğun sağlanamadığının açık olduğunu belirten Tusk, ertelemenin ne kadar süreliğine olması gerektiğine dair soruyu ise yanıtlamadı.

Donald Tusk

May ve Tusk, AB ve Arap Birliği arasında gerçekleşen iki günlük bir zirve için Mısır'da bulunuyor. İki isim Pazar günü bir araya gelmişti. AB Komisyonu Başkanı Başkanı Jean-Claude Juncker ile de görüşen May, ülkesinde itirazlara neden olan Kuzey İrlanda sınırına ilişkin tedbir maddesini Brüksel ile yeniden müzakere etmek istiyor. Ancak AB yetkilileri anlaşmada değişikliği reddediyor.

Ertelemeye ilişkin parlamentoda farklı görüşler

Ertelemeyle ilgili parlamentoda farklı görüşler var. May'in lideri olduğu Muhafazakar Parti'den milletvekili Bernard Jenkin, "Erteleme kararı felaket olur. Politikamıza olan kalan inancın da yok olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Muhalefetteki Muhafazakar Parti milletvekili Yvette Cooper, ise 13 Mart'a kadar anlaşma sağlanamaması durumunda parlamentonun erteleme talep etmesi gerektiğini savundu.

İngiliz bakanlar Salı Brüksel'de

İngiltere'nin Brexit Bakanı Stephen Barclay ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Geoffrey Cox Salı günü Brüksel'de görüşmeler yapacak. May'in, Salı günü parlamentoya görüşmelere ilişkin bilgi vermesi planlanıyor. Çarşamba günü de sürece ilişkin oylama yapılacak. Brexit anlaşmasının revize edilmiş halinin 12 Mart'a kadar parlamentonun onayına sunulması öngörülüyor. Brexit anlaşmasının bu hafta içinde parlamentonun onayına sunulması planlanıyordu. Ancak May, Pazar günü yaptığı açıklamada, anlaşmanın bu hafta içinde parlamentoda oylamaya sunulamayacağını, ama 12 Mart'a kadar sunulmasını temin edeceklerini belirtmişti.

Video izle 00:37 Paylaş Brexit'in ikiye ayırdığı kasaba E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3CCn5 Brexit'in ikiye ayırdığı kasaba

rtr,AP/GY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe