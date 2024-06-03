Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayında tüketici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 75,45 olduğunu açıkladı. ENAG'ın yaptığı hesaplamalara göre ise yıllık enflasyon yüzde 120,66.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,37 arttı. Yıllık artış ise yüzde 75,45 olarak kaydedildi. Açıklamaya göre TÜFE'deki değişim bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 50,85 ile giyim ve ayakkabı olurken bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,80 ile eğitim.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,01 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,60 ile giyim ve ayakkabı.

Şimşek: Dezenflasyon sürecine giriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında "En kötüsü geride kaldı!" dedi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şimşek "Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz" dedi.

"Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50’nin altına gerileyecek" diyen Şimşek "Dezenflasyon öngören piyasa yıllık enflasyonu 12 ay sonra yüzde 33,2, 24 ay sonra yüzde 21,3 bekliyor. Önümüzdeki dönemde beklentiler hedeflerimize daha da yakınsayacak. Mali disiplini güçlendirerek dezenflasyon sürecine verdiğimiz destek artarak devam edecek. Fiyat istikrarına ulaşmak sabır ve zaman gerektiriyor, hedefimize ulaşmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

ENAG'ın enflasyon açıklaması

Bağımsız akademisyenlerin ve ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Mayıs ayında enflasyonun yüzde 5,66 arttığını, son 12 aylık artışın yüzde 120,66 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

ENAG açıklamasına göre çeşitli mal ve hizmetlerde aylık enflasyon yüzde 10,25, lokanta ve otellerde yüzde 0,35, eğlence ve kültürde yüzde 1,34, haberleşmede yüzde 5,30, ulaştırmada yüzde 1,56, ev eşyasında yüzde 11,39, konutta yüzde 3,97, giyim ve ayakkabıda yüzde 11,11, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,66 oldu.

DW / EC, JD

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