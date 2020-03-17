Maskelere eczane ve reçete zorunluluğu

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 81 il valiliğine "çok acele" ibaresiyle 17 Mart'ta gönderdiği yazı kapsamında maskelerin sadece eczanelerden ve reçete karşılığı verileceği bildirildi.

Kurum başkanı Hakkı Gürsöz imzalı açıklamada, "ENI49 standardındaki (N95,FFP2 ve FFP3) maskelerin sadece eczanelerden ve reçete karşılığında verilmesi, reçetelerin gerektiğinde ilgili otoritelerce yapılan denetimlerde ibraz edilmek, talep edilmesi durumunda ise Kurumumuza gönderilmek üzere eczanede muhafaza edilmesi hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim" denildi.

DW/BK

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