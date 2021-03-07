 Maske skandalı istifa getirdi | ALMANYA | DW | 08.03.2021

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ALMANYA

Maske skandalı istifa getirdi

Almanya'da koronavirüs salgınına karşı koruyucu maske tedariği konusunda nüfuzunu kullanarak çıkar sağladığı ifade edilen CDU'lu milletvekili Nikolas Löbel istifa etti.

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Koruyucu maske tedariği sırasında nüfuzunu kullanarak maddi menfaat sağladığı ortaya çıkan iktidar ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Milletvekili Nikolas Löbel, partisine daha fazla zarar vermemek için milletvekilliği görevinden derhal istifa ettiğini açıkladı.

Löbel daha önce yaptığı açıklamada, CDU Meclis Grubu'ndaki görevinden ayrıldığını, eylül ayında yapılacak federal parlamento seçimlerinde de yeniden aday olmayacağını belirtmişti.

Nikolas Löbel

Nikolas Löbel

CDU'nun Mannheim bölgesi milletvekili Löbel, koruyucu maske tedariği konusunda özel bir firma adına girişimleri karşılığında 250 bin euro almakla itham ediliyor. Açıklamasında, tavrından dolayı özür dileyen 34 yaşındaki milletvekili daha önce Federal Parlamento Dış İlişkiler Komisyonu'ndan da ayrılmıştı.

Nüsslein'a da baskı var

Aynı sekilde, başka bir maske tedariği ile ilgili nüfuzunu kullanarak çıkar sağlamakla suçlanan iktidarın en küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) milletvekili Georg Nüsslein'ın da, Löbel gibi milletvekilliğinden istifa etmesi yönünde baskılar artıyor.

CSU Genel Başkanı Söder, kamu televizyonu ZDF'de yaptığı açıklamada, Nüsslein'in davranışlarıyla parti içi kuralları da ihlal ettiğini söyledi. Konuyu bugün parti içinde de değerlendireceklerini ifade eden Söder, Nüsslein ve Löbel'in haksız olarak elde ettikleri iddia edilen meblağları yardım kuruluşlarına bağışlamalarını istedi.

Georg Nüsslein

Georg Nüsslein

İki politikacının siyasi nüfuzlarını kullanarak haksız kazanç elde ettiklerine ilişkin iddialar üzerine muhalefet hükümetten konu ile ilgili kapsamlı bir açıklama talep etti.

CDU milletvekili Löbel'den önce CSU milletvekili Georg Nüsslein da, yine bir maske ticaretine aracılık ederek yüzbinlerce euro komisyon almakla suçlanmış ve Nüßlein bir sonraki seçimlerde tekrar milletvekilliği için aday olmayacağını duyurmuştu.

Reuters,AFP / TY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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