Maske kararına uzmanlar ne diyor?

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Alınan kararları ise öncekilerden farklı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Bilim Kurulu en son 2 Mart’ta toplanmış ve maske takma zorunluluğunu gevşetmişti. Son günlerde ise vaka sayıları 2 binler düzeyine inmişti.

Maske zorunluluğunda ne değişti?

2 Mart’taki toplantıda açık alanda maske takma zorunluluğu kaldırılmış, kapalı alanlarda ise “havalandırma yeterli” ise bu zorunluluğun kaldırıldığı duyurulmuştu. Bu kapsamda toplu taşıma araçları, okul, hastane, sinema ve tiyatro gibi alanlarda zorunluluğun devam ettiği bildirilmişti.

Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına vakalar binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecektir” dedi. Dolayısıyla bugün alınan kararlarla okul, sinema ve tiyatro gibi yerlerde maske takma zorunluluğu kaldırılmış oldu.

Erdoğan Bilim Kurulu’nun bundan sonra olağanüstü bir durum olmadıkça toplantı yapmayacağını da açıkladı.

Ertuğrul: Veriler şeffaf değil, karar yanlış

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Bülent Ertuğrul, “Şu anda alınan kararlar güncel yaşamımızda çok büyük bir değişikliğe yol açmayacak. İnsanlar zaten kapalı mekanlarda maske takma kuralına çok fazla uymuyordu” dedi. Ertuğrul bununla birlikte kararın yanlış olduğunu savundu:

“Avrupa ve Kuzey Amerika bakış açısıyla artık Covid-19 toplumsal bir halk sağlığı sorunu olmaktan çıkmıştır. Bu bir bireysel sağlık sorununa dönüşmüş, öyle algılanmaya başlamıştır. Türkiye de bugün bu bakış açısına dahil olmuştur. Bu doğru mu? Bana göre yanlış. Pandemi devam ettiği sürece Covid-19 toplumsal bir halk sağlığı sorunudur”

Prof. Ertuğrul bu bakış açısının yanlış olma sebebini, “Birkaç hafta önce İngiltere’de günde 700, Almanya’da 300 kişi ölüyordu. On binlerce hasta vardı” sözleriyle açıklarken ülkelerin aynı yüksek hastalık verileriyle farklı kararlar aldığını dile getirdi.

Prof. Bülent Ertuğrul Fotoğraf: DW

Türkiye’de veri paylaşımı konusunda sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Ertuğrul, “Yeni varyantlara karşı daha etkili olan mRNA aşısı risk grubunda ne kadar uygulandı? Bunu bilmiyoruz. 100 binde vaka sayısı ne kadar? Bunu bilmiyoruz. Böyle olunca ‘Maskeyi kaldırıyoruz’ diyorlar. Buyurun kaldırın o zaman” diye konuştu. Ertuğrul bunun yanında yoğun bakımların eskisi kadar dolu olmadığını söyledi, riskli alanlarda maske takmayı sürdüreceğini dile getirdi.

Unutmaz: Doğru karar, normalleşmemiz gerekiyor

ABD Jackson Laboratuvarı Baş Araştırmacısı, İmmünoloji Uzmanı Prof. Derya Unutmaz ise alınan kararları olumlu karşıladığını belirterek, “Pandeminin sonuna geldik. Aşıların yardımıyla belli bir toplumsal bağışıklığa ulaştık. Birçok kişi de maalesef Omicron varyantıyla bağışıklık kazandı. Bu nedenle maske zorunluluğunun anlamı kalmadı” dedi.

Koronavirüsün ağır hastalık yapma ve öldürme riskinin aşılı kişilerde gripten bile aşağıya düştüğünü söyleyen Prof. Unutmaz, “Normalleşmemiz lazım, maske zorunluluğu ilelebet kalamaz. Pandemi psikolojisinden çıkmamız açısından bu kararları doğru buluyorum” cümlelerini kullandı.

Prof. Derya Unutmaz Fotoğraf: Privat

Derya Unutmaz, Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilerin sahadaki durumla örtüştüğünü de dile getirdi. Hastaneye yatan, ağır hastalık geçiren ve ölenlerin sayısının önemli olduğunu vurgulayan Unutmaz, “Bu konuda sahadan gelen bilgiler şu anda yayınlanan verileri teyit eder durumda gözüküyor. Hastanelerde herhangi bir yoğunluk gözükmüyor” dedi.

Prof. Unutmaz bu aşamadan sonra bağışıklıktan kaçacak, ağır hastalık yapacak bir varyant çıkma olasılığının çok düşük olduğunu belirterek, “Endemik düzeye geçeceğiz. Mevsimsel olarak vakalar artacak, inecek. Buna alışmak zorundayız” sözlerini sarf etti.

Bu arada bugün alınan kararların yanında koronavirüs hastalarına uygulanan beş günlük izolasyonun da kaldırılacağına yönelik kulisler vardı. Bu, gerçekleşmedi. Gece 12’den sonraki müzik yasağı da kaldırılmadı. Kararın ayrıntılarını İçişleri Bakanlığının bir genelge ile detaylandırması bekleniyor.